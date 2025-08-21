ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

JPP-KY上半年EPS達4.61元　看好下半年訂單能見度良好

▲JPP-KY董事長鍾國松。（圖／記者廖婕妤攝）

▲JPP-KY董事長鍾國松。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

jpp-KY經寶精密（5284）今日公告2025年上半年財務報表，第二季合併營收新台幣8.44億元，較去年同期的4.7億元大幅成長近80%。累計2025年上半年合併營收16.5億元，較去年同期的10.7億元成長超過54%，展現公司在AI伺服器與航太產業雙主軸下的持續成長動能。

經寶2025年上半年毛利率約36.22%，優於去年同期的33.28%，反映公司高效產品組合與成本控管能力的提升。營業費用維持穩定，約新台幣2.12億元，與往年持平，展現公司嚴謹的營運紀律。

在業外方面，受到匯率與可轉換公司債評價的影響，上半年財務表現略有波動。然而，受惠於泰國投資優惠（BOI）免稅項目調整，第二季有效稅率大幅降至17%至18%，使上半年整體稅率降至約20%上下，有效緩解了部分外部不利因素。雖然有匯率及可轉債的影響，累計上半年每股盈餘仍高達4.61元，接近半個股本。

經寶受惠於AI伺服器與雲端資料中心持續擴建需求，公司機構件產品如高階伺服器機櫃、電源機構件及通用型伺服器機殼等接單暢旺。能源與儲能相關結構件亦持續出貨，進一步拓展客戶基礎。

航太業務方面，經寶持續出貨予 Airbus、Thales 等主要客戶，並逐步深化與 Safran 的合作，穩固在歐洲市場的地位。同時，公司於7月底順利完成對法國 Segnere 的併購，這是經寶在歐洲的第四家航太子公司，主要專精於航太板金結構件，將進一步補強產品線並提升與歐洲航太供應鏈的整合能力。公司亦積極申請歐盟航太維修與改裝（POA）認證，未來將有助於切入高毛利的航太維修市場，持續拓展事業版圖。

展望2025年下半年，公司訂單能見度持續良好，新廠房與自動化產能的逐步到位將進一步支援高附加價值產品的生產。中長期而言，AI伺服器擴建、能源轉型及全球供應鏈重組三大趨勢持續發酵，位於泰國的經寶製造基地將持續受惠轉單效應。

儘管美國關稅政策與匯率波動仍可能帶來不確定性，公司將持續強化成本控管與技術升級，並以AI伺服器與航太雙主軸並行策略，為股東與投資人創造長期穩健成長價值。

關鍵字： JPP

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

