8月亞洲輸美櫃量約減兩成　運價已低本周每大箱只減50美元

亞洲-美國航線的超大型攬貨公司負責人指出，美國最新關稅自8月1日正式實施，8月份亞洲輸往美國的貨櫃貨，估計較7月少了約兩成，在運價已經偏低情況下，本周美西與美東線每大箱(40呎櫃)運價僅下跌約50美元，美西多家公司收1500美元，美東收2500美元。昨(21)晚公布的德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)連續第10周下跌，周跌4%。

這家公司負責人指出，目前看9月訂艙狀況不錯，主要是因船公司調控艙位，採取減併班措施。根據德魯里統計，第34周(8月18日至24日)和第38周(9月15日至21日)期間，在東西向主要航線的724個定期航班中，預計有49個航班停航，取消率為7%。

德魯里指出，市場運價在經歷了一段波動期後趨穩。這種不可預測性始於美國4月宣布徵收關稅後，導致運價在5月到6月初飆升。隨後，市場大幅下跌，直到7月中旬，此後下跌趨勢放緩。

美國零售商加速採購的階段已經結束，該階段曾導致旺季提前出現。為了應對美國經濟放緩和關稅成本上升，他們現在正在縮減採購規模。因此，德魯里預計未來幾周現貨市場運價波動性將較小。

亞洲-歐洲航線儘管需求健康且有港口擁擠與延誤問題，但因船舶運力過剩，不斷增加的新船一直在壓低現貨市場運價。因此，德魯里預計未來幾周運價將繼續下降。

Drewry的Container Forecaster預計，運費變動的波動性和時間將取決於川普未來的關稅以及與美國對中國船舶實施處罰相關的運力變化，這些變化尚不確定。

在刪減航班部分，第34至38周預計有49個航班停航，取消率為7%。其中大部分位於跨太平洋東行航線(47%)，其次是亞洲-北歐和地中海航線(31%)和跨大西洋西行航線(22%)。

由於今年第三季旺季不旺，德魯里指出運送人面臨著保護運價和管理過剩運力的雙重挑戰，建議託運人關注與美國對中國建造的船舶的收取的港口費，以及船隻停航狀況。