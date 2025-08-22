黃仁勳：希望所有能源都有被探索的機會　「核能」也是一個好選擇

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者許靖騏攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達創辦人黃仁勳今日快閃台灣，面對核能議題，黃仁勳表示，所有的一切都需要能源，這是台灣一個很好的機會，他希望面對產業革命的開端，每一種能源都有被探索的機會，現在有很多成熟的技術，核能也是一個很好的選擇。

黃仁勳說，我們正在產業革命的開端，AI會無所不在，每個領域都會用到AI，他會提升所有領域的產能，這個新產業需要工廠，像AI工廠，他會產生新的基礎建設需求，這對台灣來說，會是一個很好的機會，上次電腦展，我們宣佈正在和鴻海合作造AI工廠，他會是台灣第一個，他也不會是最後一個，這個新工廠需要能源，沒有能源就沒有產業成長，沒有能源，生活就沒有活力，所以所有東西都需要能源，能源驅動世界，所以這是台灣一個很好的機會。

黃仁勳說，他希望每一種能源都有機會被探索，現在有很棒的乾淨碳排放技術，也有很好的再生能源技術，像是太陽能、風電之類的，然後核能也是一個很棒的選擇。

至於先前傳出輝達H20有允許遠程訪問進行存取或控制的後門風險，對此黃仁勳則說，美國政府核准我們出口到中國，最近中國對一些問題有疑慮，其中有一些安全問題，但我們保證沒有這些問題，也從來沒有過，我們給中國的回答很充分，我們也和他們討論，他們希望並要求我們確保拿到出口許可，他也希望這就是結果。

