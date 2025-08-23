ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

抽到上上籤工作「準時上下班、同事人超好」！妹子1原因想離職

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO認為工作沒有發展性。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

有些人找工作時，希望薪資高、有升遷機會，但也有人希望錢多事少離家近，一名女網友表示，目前任職月薪32K的行政職，雖然沒有升遷或加薪的機會，但上下班準時、同事和善，工作環境愉快，就像是抽到上上籤，但她也開始懷疑，這份養老的工作不適合剛出社會的她，貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，「感覺離職會後悔的工作」，這是她出社會第一份工作，月薪32K，準時上下班、不用加班，工作內容主要是會議協助與一些雜事，也沒有太多壓力。同事們人都很好，經常請她喝飲料，遇到錯誤也不會責備，反而很有耐心的教導，每天都在歡笑中度過，「我都覺得我撿到上上籤」。

不過，她也點出這份工作的缺點，學不到專業技能，未來發展性有限，也沒有加薪的機會，待得越久越迷惘，很多人羨慕她工作輕鬆，可以一邊工作，一邊存錢規劃創業，但現實上她沒有資金來源，還有貸款需要償還，「總之我覺得這份工作超級適合養老，但好像不適合剛出社會的我。」

貼文曝光，網友勸她不要離職，可以藉此進修，「去進修啊，多益至少弄個藍色的，然後去跳外商，爽缺就是拿來看書用的」、「我也是差不多，說真的每天認真工作的時間不到半小時，薪水大概4萬左右，同事也都很好，通常不需要加班，不過真的太浪費人生了，所以我上班時間會拿來讀書準備考試」。

也有網友表示，「看你要生活快樂，還是高薪高壓高工時，看過朋友賺大錢，但壓力大到精神異常」、「那份工作不適合你，適合慣於安於現狀並不在乎低薪的人，你要去找更有發展性的」、「我也這種工作，每天遲到早退不會怎樣，有到就好，每年調薪1-2千，沒有壓力，沒什麼前途但也不覺得換到別的會更好」。

關鍵字： 工作薪資網友社會迷茫

