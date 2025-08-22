阿聯酋航空台灣航線貨運運力每周增逾百噸　緊逼土耳其航空

▲阿聯酋航空每周在台灣市場提供約275噸航空貨運運力。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

國內大型攬貨公司指出，航空客運都會伴隨貨運服務，阿聯酋航空本月1日台北-杜拜客運定期航線增為每日兩班，新增的1班以波音777客機飛行，載貨空間比全球最大型客機A380多了約5噸，每周約增加105噸運力，在外籍航空公司當中緊逼土耳其航空，讓業界有了更多與更便捷的選擇。

阿聯酋航空的A380客機，能提供給航空貨運的空間僅約10噸，777客機卻有15噸空間，合計每周共175噸，加上每周一班飛台北的777全貨機可載貨100噸，共計275噸，運力緊逼土耳其航空。目前外籍航空在台灣提供最多貨運運力的是國泰航空、盧森堡航空與土耳其航空。

阿聯酋航空SkyCargo在今年7月開通杜拜-杭州客運服務之後，在亞洲市場的進出口運能已突破每周2.1萬公噸，航網橫跨12個國家與地區，涵蓋25座城市，為非亞洲籍航空公司中規模最大、網絡最多元完整的業者，持續深耕亞洲市場。

該航指出，亞洲長期被譽為「世界工廠」，孕育出多條蓬勃發展的經濟走廊，需要龐大的空運運能將產品快速運往全球。阿聯酋航空SkyCargo每周執飛44班全貨機前往9個亞洲據點，讓亞洲成為其全球航網中全貨機密度最高的區域；同時，每周另有13個包機航班，為亞洲企業提供穩定的運力與靈活的航班選擇，更便捷地銜接至中東與歐洲市場；不僅如此，透過每周311班A380與波音777客運航班，阿聯酋航空SkyCargo也同步運送旅客與貨物往返杜拜與亞洲各地。

阿聯酋航空在亞洲航班密集，平均每半小時就有一架自東亞或東南亞出發的航班。阿聯酋航空SkyCargo遠東及澳大利西亞業務副總裁Abdulla Alkhallafi表示：「東亞與東南亞是我們全球航網的支柱，對未來全球物流與貿易具有決定性影響，從尖端製造中心到急速成長的消費市場，全面驅動全球貿易的發展。這不僅促使阿聯酋航空SkyCargo持續投資，以策略性成長計畫佈局亞洲市場，同時專注於擴大運能、拓展航點與建立合作夥伴關係，滿足不斷攀升的市場需求。」

亞洲是全球新創、電商與先進製造的重鎮，同時擁有蓬勃發展的農業，一直是阿聯酋航空SkyCargo全球航網中的重要市場，平均每周自亞洲進出口逾450噸的新鮮蔬果、海鮮及其他易腐品、100噸藥品與醫療器材、75噸電子產品、半導體及智能商品、180噸成衣及超過1300噸的電商貨物，運往全球150多座城市。

除了自身的航網與運能，阿聯酋航空 SkyCargo 亦與Teleport–亞洲航空(AirAsia)的獨家貨運夥伴 – 建立策略合作關係，經由杜拜樞紐，更有效地強化東南亞與全球之間日益增長的貿易需求。此合作同時為阿聯酋航空SkyCargo拓展營運至亞洲逾100座主要、次要及第三級區域機場，提供更大運力與更多航班選項；亦為欲開發歐洲、美國與加拿大市場的東南亞企業，提供更便捷的選擇。

阿聯酋航空在台灣的航空貨運市場，主要收載與杜拜、英國、法國、德國與荷蘭間的往來貨載，另該公司飛歐洲42個航點，中東17個航點，多數是台灣航空公司沒有飛的航點。