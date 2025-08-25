00924人氣飆漲！定期定額五個月增15%、成長僅次0050

財經中心／綜合報導

美股ETF熱度持續升高，其中復華S&P500成長（00924）最受熱捧。今年以來績效領先同類商品，資產規模與受益人數同步大增，定期定額買氣也明顯升溫，7月交易戶數較2月首次進榜前二十大時成長近15%，增幅僅次於元大台灣50（0050），人氣強勢上攻。

美股行情持續火熱，推升國人布局美股ETF的熱潮。根據證交所資料，自今年2月以來，台股ETF定期定額前二十大名單中，統一FANG+（00757）、元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）、國泰費城半導體（00830），以及復華S&P500成長（00924）五檔美股ETF已連續多月穩居榜單，買氣熱度不墜，顯示資金對美股市場的長線配置意願持續升溫。

其中，00924績效出眾，根據投信投顧公會7月最新績效評比，在「跨國投資指數股票型－美國一般ETF」類別中，00924橫掃三個月、六個月、今年以來、一年及兩年等各期報酬率第一，全面領先同類型ETF。

績效帶動下，00924今年以來資產規模迅速放大，年初至今增加81億元，增幅近160%，為美股ETF之冠；受益人數更翻倍成長，增加逾2.6萬人，同樣奪下美股ETF第一。目前00924總規模已超過131億元，受益人數逾5.3萬人，在美股ETF中名列第五。

定期定額買氣同樣熱絡。證交所7月定期定額交易戶數排行榜顯示，00924戶數達11,639人，較6月再增，連三個月走升；自2月首次進榜定期定額前二十大以來，五個月內成長近15%，增幅僅次於ETF龍頭0050，位居第二。

整體來看，00924聚焦S&P 500成長股，受惠於美股基本面穩健與科技巨頭持續推升成長動能，短中長期績效全面領先，人氣也一路上升，不論資產規模或受益人數，皆展現強勁成長力道，並吸引投資人透過定期定額布局，長期參與美股成長契機。