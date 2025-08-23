台股創高後大幅震盪　法人：AI相關類股盈餘展望看俏

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（22）日台股震盪後收低，周線大跌570點，跌幅2.34%，三大法人本週全數站在賣方，外資大舉賣超955.14億元，為今年來第4大單週賣超金額，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股近期出現大幅震盪走勢，除了指數來到相對高檔，聯準會降息、美國擬入股晶圓龍頭大廠、美股走勢拉回等也牽動台股投資情緒，目前市場聚焦傑克森霍爾全球央行年會，以及下周輝達將公布財報數據，看好AI供應鏈為長線發展趨勢，仍可在指數回穩後伺機布局相關概念股。

廖炳焜指出，台股整體獲利表現受匯率與關稅雙重影響而下修，但進一步細看科技股相對有撐，AI相關類股的盈餘展望不減反增，包括散熱、網通、電源供應器、銅箔基板、網通、晶圓代工等，整體相關產業獲利年增幅由26%上修至32%，然而同期間非AI股則從年減-18%下修至-23%，反映出AI造成產業走勢明顯分化。

廖炳焜進一步分析，AI帶動的成長性也反映在經濟數據上，根據經濟部統計處最新公布7月外銷訂單，達到576.4億美元，續創歷年同月新高紀錄，年增15.2%也寫下連6紅，主要受惠於人工智慧等需求續增，電子產品表現超乎預期，因為新興科技需求居高不下，預估8月外銷訂單仍可維持雙位數成長，不過因為對等關稅將上路，預估下半年外銷訂單成長性主要來自AI商機。

在投資布局上，廖炳焜認為，由於歷年第三季台股回檔機率較大，而現階段盤勢進入震盪行情，建議投資人不妨在市場拉回時，布局跌深題材股及長線趨勢股，並以平衡布局各產看好之產業，在族群選上，電子股持續以AI供應鏈、晶圓代工龍頭2奈米供應鏈為主，另外像是IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機等亦可逢低介入，傳產則可以生技、食品、特化為選擇。

