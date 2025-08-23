國巨公開收購芝浦第4度加碼　每股價格上調逾7%

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

受到日商美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）調高對芝浦電子收購價，被動元件大廠國巨（2327）今（23）日宣布第4度調高公開收購價，由每股6635日圓調高至每股7130日圓，收購價格再調高7.4%，估總併購金額再增加近15億元，達到228.27億元，並將公開收購期限延長至9月8日。

芝浦電子為全球知名的負溫度係數熱敏電阻製造商，國巨在今年5月9日正式宣布對芝浦電子發動公開收購後，美蓓亞三美也宣布要公開收購芝浦電子，與國巨競逐芝浦電子經營權。

美蓓亞三美在本（8）月14日宣布，對芝浦電子公開收購價格由每股5500日圓提高至每股6200日圓，TOB期限從原定的8月18日延至8月28日，

國巨已在本（8）月21日宣布收購價從6200日圓，提升至6635日圓。美蓓亞三美隨即明確表示，將不再提高每股6200日圓的TOB價格。

而國巨在今日宣布第4度調高公開收購價，國巨表示，鑑於近期對本次交易的市場動態，為了持續推動公開收購程序，並與芝浦電子團隊攜手實現共同願景，充分發揮協同效益與成長潛力，國巨決定將對芝浦電子的公開收購價格由每股6635日圓調升至每股7130日圓。