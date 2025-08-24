ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

碳費、碳關稅制度上路　淨零轉型企業迎來結構性機會

▲▼空氣污染有利於流感病毒創造更好的存活環境。（圖／記者林敬旻攝）

▲環境減排議題受重視，企業淨零轉型迎來投資契機。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

全球政經局勢波動，ESG投資面臨嚴峻考驗。美國總統川普重返白宮後，再度宣布退出《巴黎協定》，並以關稅政策衝擊全球經貿格局，同時縮減氣候變遷研究經費與監管力道，使得市場對全球淨零承諾的信心再度動搖。然富邦投信指出，碳費與碳關稅制度已在全球鋪展，企業若不積極轉型，恐承受成本壓力與國際競爭劣勢；反之，聚焦淨零轉型的企業，將在政策驅動下迎來結構性機會。

根據綠色和平研究報告顯示，若全球未積極減碳，至2050年台灣本島將有近1,400平方公里土地被海平面上升淹沒，影響人口逾120萬。若再疊加颱風暴潮，受衝擊面積將擴大至 2,121平方公里，相當於全台12%人口（約293萬人）的居住安全受威脅，並涵蓋5,000座台北小巨蛋等量的建築面積。台南、高雄、雙北等六都將首當其衝，總統府、松山機場、安平古堡都可能遭海水淹沒。此一科學數據，凸顯氣候變遷風險已非環保議題，而是攸關經濟與金融穩定的核心挑戰。

富邦投信分析，氣候風險帶來的災損頻率與強度持續上升，對供應鏈瓶頸、資產價格波動、金融市場流動性乃至信用風險，皆構成連鎖效應。川普政府雖放緩《清潔競爭法案》（CCA），但共和黨推動的外國污染費法案（FPFA），仍將依商品碳排放量課徵關稅。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）亦將全面實施，台灣環境部同步推動碳費制度，顯示碳定價趨勢已無可逆轉。

009809富邦淨零ESG50擬任經理人紀元豪表示，全球股市當前受貿易戰、地緣政治及科技資源爭奪影響而震盪，但在基本面仍穩健的背景下，短線回落反為投資人提供了分批布局契機。在波動中掌握時機，挑選長期具備低碳競爭力的企業，反而能展現優秀體質。

將於9月17日正式募集的009809，追蹤S&P TIP台灣淨零轉型ESG50指數，該指數透過嚴格財務與碳排篩選機制，全面納入範疇三碳排資訊，聚焦具備減碳實績與明確目標的企業。這不僅有助企業因應碳費課徵與供應鏈要求，更能提升營運韌性與國際競爭力，移除拓展海外市場的阻力。

富邦投信強調，全球氣候行動雖受政經干擾，但長期趨勢已無法逆轉。面對海平面上升與極端氣候加劇所帶來的實質衝擊，009809結合市值型廣度與綠色加權深度，將成為投資人因應未來政策與市場變局的重要資產工具
 

