台美城市產業商機媒合會9月16日登場　18州政府與4大協會首度聯展

在全球經貿局勢快速變動、供應鏈布局加速升級的背景下，企業正積極拓展市場版圖並尋求多元化國際合作。台北市政府將於9月16日在台北晶華酒店舉辦「2025台美城市產業商機媒合會」，匯集美國18個州政府駐台辦事處與4大美國協會聯合展出，並攜手多家美國企業打造B2B對接平台，促進雙方在產品、服務與產業鏈上的多元合作。

台北市政府產業發展局陳俊安局長表示，台北市外貿企業逾8萬家，以中小企業居多，對多元採購來源與國際合作夥伴具有高度需求，美國為臺灣重要的經貿夥伴之一，近年在科技、醫療、農食、航太等領域與台灣交流頻繁，並與台北市企業建立深厚合作基礎。

為深化雙方在城市層級的經貿連結，特別舉辦本次活動，透過官方與產業力量的整合，將既有合作深化至跨產業、跨州層級，協助業者降低國際拓展的時間與成本，讓企業不出國即可與美國多州官方及產業單位直接交流、對接商機。

活動三大亮點：

產品及服務展示：18州政府、4大美國協會首次聯合參展，匯集300+企業與產業組織，展示農食原物料及食品、醫療生技、化學、國防航太等多元領域產品，並採實體與數位雙軌呈現，打造全方位觀展體驗。

一對一B2B洽談：提供參展美商與台灣企業面對面商務洽談，協助雙方快速建立合作連結，精準對接商機。

產業說明會：舉辦11場專題說明會，10大產業類別，包含生物科技與醫材設備、AI Data center、國防、航太與無人機、半導體與先進材料、化學產業、永續能源、農業食品加工、汽車電子、製造業及工業用品等，由美國各州政府辦事處代表與產業專家，深入解析美國經貿與產業趨勢，協助業者掌握美國市場最新脈動。

本次媒合會以台北為起點，串聯台美官方與產業資源，推動跨城市、跨產業的深度合作，協助企業在全球市場中建立更穩固的合作網絡與競爭優勢，共創雙贏產業未來。台北市政府誠摯邀請B2B企業及相關產業單位踴躍參與，更多活動資訊與報名方式，可參閱活動網站：

--活動資訊--

時間：2025年9月16日(星期二)09:30-16:00

地點：台北晶華酒店3樓/4樓

參加對象：台灣及美國之企業代表、企業採購決策、國際業務、通路代理商、合作夥伴、招商與投資及對跨國合作有興趣之業者

參觀須知：採線上免費報名。本活動為B2B推廣活動，僅開放專業買家與產業人士參加。