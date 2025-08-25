快訊／台股收盤大漲512.91點　台積電漲35元至1170

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲512.91點，以24277.38點作收，漲幅2.16％，成交量4178.33億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲344.34點開出，指數開高走高，盤中最高達24362.02點，最低24108.75點，終場收在24277.38點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1170元，漲幅3.08％；鴻海（2317）上漲5元至207.5元；聯發科（2454）上漲45元至1410元；廣達（2382）上漲9.5元來到268元；長榮（2603）下跌1.5元至189元。
今天漲幅前5名個股為龍德造船（6753）上漲11.5元，漲幅10％；展達（3447）上漲6.9元，漲幅10％；廣宇（2328）上漲5.4元，漲幅10％；慧友（5484）上漲3.7元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.62元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為榮科（4989）下跌3.3元，跌幅9.39％；倫飛（2364）下跌8元，跌幅7.69％；楠梓電（2316）下跌5.5元，跌幅5.12％；上緯投控（3708）下跌7元，跌幅4.71％；熙特爾-創（7740）下跌11.5元，跌幅4.46％。
資料來源：證交所
