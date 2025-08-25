快訊／國泰、新光投信遭揪出基金銷售缺失 各挨罰60萬元

金管會今（25）日公告對國泰投信、新光投信2家業者基金銷售廣告不實祭出60萬元裁罰，其中國泰投信前基金經理人涉用人頭戶操作爭議，遭處停止執行6個月的裁罰。

三商壽招親 富邦金首表態「不予置評」

富邦金（2881）於今（25）日召開法說，總經理韓蔚廷被問到三商美邦人壽招標一事，首度以「不予置評」回應。

快訊／大樂透5.97億一注獨得刷5年新高 中獎人已入袋

今年7月29日5.79億元一注獨得的大樂透頭彩獎落台東縣，台彩今（25）日證實中獎人已現身領走，中獎人只花100元就抱走5年來最大一筆獎金。

快訊／00940連3配0.04元 9／9除息

擁有67.53萬受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）今（25）日公告最新配息評價，每股配發0.04元，為連續3次維持相同水準。此次配息預定9月9日除息，10月1日入帳。

00922後天拉高台積電權重 20檔「高含積ETF」今年績效大車拼

川普政府政策反覆，儘管美國對等關稅議題降溫，半導體關稅仍有變數，台股近重回24,000點，而台積電（2330）更是領頭羊，而高「含積量」20檔ETF今年以來績效落在0.16～25.31%，聯邦台精彩50（009804）、保德信市值動能50（009803）、華南永昌優選50（009808）、國泰台灣科技龍頭（00881）等四檔報酬率達兩位數百分比，表現最為突出。

台電今年拼損益兩平 董座曾文生：4000億累虧仍待政府撥補

台電董事長曾文生今（25）日與媒體座談時表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但他強調，台電問題在於扛下穩定物價責任，導致累虧逾新台幣4000億元，仍待政府補貼支持。

不怕暫停融資融券利空！及成拉2根停板 4檔逆勢走揚

證交所、櫃買中心上周公告第2季財報每股淨值低於票面的24家公司暫停融資融券，不過有4檔逆勢走揚成為話題。其中上櫃網通股及成（3095）不甩公告利空，股價連續2個交易日奔上漲停，上櫃光電業臺龍（6246）也同被視為利空出盡，今（25）日盤中一度亮燈漲停，終場仍以上漲9.14%、每股20.3元作收。

鮑爾放鴿 國泰世華估9月美降息大門已敞開

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在此次Jackson Hole央行年會釋出降息風向球，國泰世華銀預期，9月降息一碼，12月再降一碼，全年共兩碼，鮑爾明確指出勞動市場下行風險升溫，強化9月重啟降息的可能性；然而，仍需留意通膨數據，在企業可能持續將關稅成本轉嫁至下游的背景下，通膨壓力仍未完全消退，意味著9月之後的降息步伐仍具高度不確定性。

川普救英特爾難保技術提升 郭明錤曝3關鍵不該入股台積電、三星

知名分析師郭明錤今日針對美國政府取得Intel股權發文表示，此交易無法保證「技術上限」，但能確保「估值下限」，至於為何不適用於台積電或三星，他則認為，除了政治風險外，兩者是有獲利的，並沒有肩負振興美國的義務，政治中立也有助營運。

黃仁勳親曝機器人「新大腦」 東元爆量漲停奔天價

受惠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳親曝機器人「新大腦」成形，多檔機器人股今（25）日漲勢凌厲，其中獲得鴻海（2317）結盟入股的東元（1504）開盤不到1個小時再衝近10萬張大量直奔74.2元天價，再居上市公司成交王。