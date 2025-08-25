快訊／00940連3配0.04元　9／9除息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
擁有67.53萬受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）今（25）日公告最新配息評價，每股配發0.04元，為連續3次維持相同水準。此次配息預定9月9日除息，10月1日入帳。
00940今日收盤價為9.27元，以此推估，年化配息率約達5.18%。
觀察00940配息軌跡，配息政策採取相對平穩方式，除了是2024年首檔踩住降息剎車的商品，符合市場預期在6月調升配發金額後，後續應能維持此水準進行配息。目前台股大盤現金殖利率約3.05%，而00940年化股息率約5.2%，高於大盤約2.1%。
00940在近期績效表現同步亮眼，觀察今年以來到8/22，各檔千億級高股息ETF表現，0056漲幅最高達3.07%，00940則上漲0.23%排名第三，顯示價值型選股策略為股價帶來實質助益；00878、00919與00929等ETF則分別為-0.94%、-2.06%與-2.14%。
法人建議，高股息ETF降息潮從月配延燒至季配，投資不能再只看配息率高低，更應該重視總報酬率，在配息現金流外，也對指數選股的報酬表現汰弱留強，擇優加碼。
讀者迴響