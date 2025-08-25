萬海慈善「快樂捐血日」募得1165袋熱血　歷年募得逾3.4萬袋

▲有一群五人好友相約捐血，其中四人成為首捐族。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

本月21、22日萬海慈善在全台12個據點舉辦「快樂捐血日」，兩日共計814人參與、募得1165袋熱血。時逢暑假，兩日的捐血活動，儘管天氣炎熱，仍不減許多學生及民眾挽袖捐血的熱情。

萬海慈善為了感謝捐血人的付出，凡成功捐血250c.c.者，即可獲贈MIT輕量自動折傘乙把，以及愛心企業士林紙業股份有限公司所贊助的氧顏森活、獅子寶寶精美好禮多選二。成功捐血500c.c.者，再加碼贈送由小農生產的村味家懷舊米豆簽乙包。民眾捐完血後抱著滿滿好禮滿載而歸，直呼：「做公益，有意義！」



今年９月即將升上大一的鄭同學和女友經過活動現場時，在志工熱情的號召下，毫不猶豫地挽起袖子，他表示：「這是我做公益最簡單的方式，能盡一分心力，感覺非常開心。」

除了鄭同學外，兩日的活動也有不少同仁或民眾成為首捐者，有一群五人好友相約捐血，其中四人成為首捐族。甚至有母女檔、夫妻檔共同響應，展現出滿滿的愛心。兩天的捐血活動不僅成功募集逾千袋血液，也讓更多人意識到捐血的重要性和意義。



莊斐斐執行長表示：「萬海慈善每年舉辦兩次捐血活動，感謝捐血人的每一袋熱血，都可能延續病患的生命。這一次看到許多首捐族參與，我相信這顆良善的種子已悄悄萌芽，進而影響身邊朋友，發揮加乘效果，讓更多人意識到捐血的價值與意義。」

萬海慈善歷年來舉辦384個場次，逾2.4萬人次參與、募得34,458袋熱血，補充醫療量能，幫助需要的人得以延續寶貴生命。