德翔海運H1淨利年增約222%　航線拓展至拉美、自有船增至約七成

德翔海運(02510.HK)於今(25)晚宣布2025年上半年業績回顧與未來展望。憑藉靈活的市場策略、年輕化的船隊結構及深耕亞太市場的優勢，集團在全球市場波動中仍保持穩健增長，上半年德翔海運淨利年增率約222%，並進一步推進長航線布局及自有船隊建設，自有船突破七成，展現持續成長與永續發展的決心。

穩健經營 營收與運價結構優化

截至2025年6月30日止六個月，德翔海運完成總航運載量818,480 TEU，雖較去年同期略有減少，主要反映部分短途區域航線艙位調整，但受惠於收益結構優化，整體營收仍錄得增長。上半年總收入達約641.4百萬美元，較去年同期提升，平均每TEU(20呎櫃)運費亦由608美元上升至逾715美元，反映德翔海運在價格波動下，仍能靈活調整策略、維持單位收益成長。

在此期間，德翔海運錄得淨利約188.7百萬美元，較去年同期大幅成長約222%；毛利率亦由8.7%提升至19.8%，展現營運效率與獲利韌性。

其中，大中華-東南亞及大中華-東北亞航線表現突出，平均單位運費顯著提升，北亞-東南亞航線亦展現強勁單價成長動能。跨太平洋市場方面，除既有亞洲至美西航線外，集團自2025年4月起新增亞洲至墨西哥航線，進一步將服務延伸至拉丁美洲市場。期內跨太平洋航線共完成36,270 TEU的運載，逐步奠定長航線市場的服務基礎。

船隊年輕化 自有船舶比例持續提升

截至2025年6月底，德翔海運營運船舶總數達47艘，總運力140,726TEU，其中自有船舶34艘、運力81,129TEU，平均船齡僅約3.8年，展現船隊年輕化與穩健結構。租入船舶僅佔小部分，進一步凸顯自有船舶比例提升所帶來的營運彈性與長期成本優勢。

為持續增強核心競爭力，德翔海運於2025年8月7日與中船黃埔文沖船廠有限公司及中國船舶工業貿易有限公司簽訂四艘5,300TEU貨櫃船新造船合約，合約總金額達約2.45億美元。同時，去年9月簽訂的兩艘4,300TEU新造船合約亦已升級為5,300TEU規格。合計六艘5,300TEU新造船均預計自2028年2月起陸續交付，將全面導入節能及環保設計，符合最新法規，並具備更低油耗與更佳經濟效益。

新一代節能船型 具備甲醇燃料轉換彈性

本次簽約的5,300箱新船型兼具節能與高效特性。新船採用多項節能技術，單日油耗比市場同型船舶低約10%，能源效率設計指數(EEDI，Energy Efficiency Design Index)折減率超過50%，大幅降低溫室氣體排放，符合綠色航運趨勢。同時，該船型具備「甲醇燃料轉換(Methanol Ready)」設計，意味著未來可在技術上轉用甲醇作為替代燃料，展現德翔海運在能源轉型上的前瞻佈局。

此外，新船載箱量大，可有效提升單航次承載效率。在高載重情境下仍能維持低油耗表現，進一步降低單位運輸碳排放，兼顧環境永續與營運效率。



▲新交付的冷藏貨櫃，配備CA氣調功能，提升果蔬保鮮與冷鏈運輸效能。(圖／德翔海運提供)

冷鏈設備擴充 技術升級回應市場需求

隨著冷鏈物流需求持續上升，德翔海運在2025年持續加大冷藏貨櫃投入。全體冷藏貨櫃規模已達1,600台20RF與7,800台40RH。今年新交付的1,700台新櫃，包括200台20RF及1,500台40RH，全面採用Carrier PrimeLINE系列冷藏設備，並首次引進10台具備Controlled Atmosphere(CA，氣調保鮮)功能的冷藏櫃，可精準控制櫃內氣體成分，延長果蔬鮮度，進一步滿足高端市場需求。

德翔海運表示，CA氣調冷藏櫃的導入，正是德翔海運回應客戶需求的重要一步。針對冷鏈運輸的即時監控技術，亦將加快研發腳步，期望未來能為客戶提供更專業且高效的冷鏈解決方案。

▲德翔海運香港、日本及深圳團隊參與公益行動，推動社區關懷與永續發展。(圖／德翔海運提供)

深耕公益 實踐社會責任

德翔海運近期於香港、深圳及日本展開多項公益行動並獲各界肯定。7月下旬在香港，德翔海運參與九龍樂善堂「145周年全港賣旗日」、捐贈嬰兒衣物與二手家具支援基層及家暴受害家庭，並捐款支持「愛心飯盒計劃」，合共提供100份飯盒予有需要人士。同期，深圳團隊亦參與應急救護技能培訓，學習心肺復甦(CPR)與自動體外心臟除顫器(AED)操作，提升公共安全意識。

在日本，東京辦公室響應社區清掃活動；大阪團隊則捐贈100公斤白米予福利機構，協助緩解當地缺米壓力。

透過多元公益參與，德翔海運展現「回饋社會、關懷社群」的核心價值，也進一步凝聚員工向心力。

展望未來 穩健發展

展望下半年，德翔海運將持續優化航線，鞏固亞太核心市場，同時拓展中長途與遠洋服務。在船隊方面，德翔海運計畫推進自有船舶與環保新船建造，以強化競爭力。面對全球貿易與地緣風險，德翔海運將秉持穩健策略，推動營運與永續並進。