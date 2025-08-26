快訊／台積電跌5元至1165　台股開盤下跌40點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（26日）以24237.36點開出，指數下跌40.02點，跌幅0.16％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1165元，跌幅0.43％；鴻海（2317）下跌0.5元至207元；聯發科（2454）下跌5元至1405元；廣達（2382）下跌1元來到267元；長榮（2603）下跌0.5元至188.5元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌349.27點或0.77％，收在45282.47點；標準普爾500指數下跌27.59點或0.43％，收6439.32點；那斯達克指數下跌47.25點或0.22％，收在21449.29點；費城半導體指數上漲1.84點或0.03％，收5756.3點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45282.47
|▼349.27
|▼0.77%
|S&P500
|6439.32
|▼27.59
|▼0.43%
|NASDAQ
|21449.29
|▼47.25
|▼0.22%
|費城半導體指數
|5756.3
|▲1.84
|▲0.03%
資料來源：證交所
