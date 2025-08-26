快訊／泓德能源總座百萬交保 公司股價跌逾8%

北檢追查經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄案，泓德能源（6873）總經理周仕昌100萬元交保、會計師鄭涵80萬交保，均限制出境出海，泓德能源今（26）日早盤重挫跌逾8.52%，股民臉綠。

國防預算激增近5成！軍工股聯袂走強 4檔噴漲停

行政院拍板定案2026年國防預算增加3100億元，來到9495億元，占總體GDP 3.23%，激勵今（26）日軍工股走強，雷虎（8033）跳空大漲直奔146元漲停價位，龍德造船（6753）、邑錡（7404）、全訊（5222）等三檔個股啟動攻勢，同步攻克漲停價位。

郭智輝爆肝臟異常 自曝「休息3個月就好」

經濟部部長郭智輝爆出赴台大醫院檢健發現肝臟異常，因此向總統賴清德提請辭獲准，不過友人轉述郭智輝「鋼鐵人」性格不變，自曝「休息一個月就好」。

台股指數高檔震盪 6檔規模千億元ETF績效一表看

聯準會九月降息有望、美國對等關稅議題餘波盪漾等多空訊息交雜下，近日台股呈現高檔震盪格局，進一步觀察6檔規模千億元以上的高股息ETF近半月來的績效表現，群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、元大台灣價值高息（00940）3檔繳出正報酬。

平民阿伯手抄股價 50年滾億元

最愛強勢股的「平民股神」蘇松泙，縱橫股海50多年，天天抄股價練盤感，自創「不蝕本投資術」，賺錢時放大部位、賠錢時快刀斬亂麻，透過不斷比價換股，以短打方式達到賺大賠小的目標，既不蝕本也不蝕利，從負債200萬元滾出億元身家。

快訊／台積電跌5元至1165 台股開盤下跌40點

美股4大指數跌多漲少，台股今（26日）以24237.36點開出，指數下跌40.02點，跌幅0.16％。

一個月內新船訂單增57萬箱等同增一家萬海 法人憂拆舊船仍過剩

貨櫃船公司因疫情紅利手上現金滿滿，加上減碳考慮，各家船公司競相造新船，根據克拉克森(Clarksons) 發布的最新全球待交貨櫃新船訂單達987萬箱(20呎櫃)，將使全球貨櫃船隊供給增加約30%，而近一個月單月就增加57萬箱訂單，相當於增一家萬海航運，有法人昨(25)日出報告，認為即使拆解舊船仍有運力供給過剩問題。

德翔海運H1淨利年增約222% 航線拓展至拉美、自有船增至約七成

德翔海運(02510.HK)於今(25)晚宣布2025年上半年業績回顧與未來展望。憑藉靈活的市場策略、年輕化的船隊結構及深耕亞太市場的優勢，集團在全球市場波動中仍保持穩健增長，上半年德翔海運淨利年增率約222%，並進一步推進長航線布局及自有船隊建設，自有船突破七成，展現持續成長與永續發展的決心。

泓德能源遭檢調單位調查搜索 公司：營運財務一切正常

泓德能源（6873）今日晚間發布重訊公告，表示檢調單位於114/08/25至本公司進行調查及搜索，不過對此公司也強調，營運財務一切正常，對本公司財務業務無重大影響。

美國取消小額包裹免稅 中華郵政暫停收寄美國商品但有為快遞業代收

美國政府自114年8月29日起，全面暫停低價商品之小額豁免(de minimis)關稅優惠，中華郵政公司今(25)日宣布自本月26日起暫停收寄發往美國之商品類郵件，受影響範圍包含：國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包，不過還是有代DHL、FedEx等快遞業收取相關包裹，且不加收費用。