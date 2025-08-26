ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國防預算激增近5成！軍工股聯袂走強　4檔噴漲停

▲雷虎科技攜手美國無人機3D列印大廠RapidFlight簽訂合作意向書。（圖／雷虎提供）

▲國防預算增3100億元，雷虎科技近一個月漲幅逾倍。（圖／雷虎提供）

記者巫彩蓮／台北報導

行政院拍板定案2026年國防預算增加3100億元，來到9495億元，占總體GDP 3.23%，激勵今（26）日軍工股走強，雷虎（8033）跳空大漲直奔146元漲停價位，龍德造船（6753）、邑錡（7404）、全訊（5222）等三檔個股啟動攻勢，同步攻克漲停價位。

2026年國防預算增加3,100億元、年增率高達48%，主要是發展無人機產業，組建了「無人機國家隊」，日前國防部軍備局公布新一輪軍用商規無人機招標案，規劃將於2026～2027年採購4萬8750架涵蓋五類型無人機，規模落在500億～1,000億元，為台灣歷年來最大無人機採購計劃。

「無人機國家隊」題材激勵，雷虎自7月25日76.4元一路上攻今日161元，短短一個月，股價漲幅1.1倍，成為軍工領軍指標，日前公司董事會已決議積極布局美國市場，計畫在美國投資建設無人機關鍵組件及馬達量產基地，進一步強化台美產業合作，以提升在全球無人機市場的競爭力。

龍德上半年營收23.6億元，稅後淨利2.23億元，年減53%，EPS1.97元，獲利衰退主要第二季單季認列近1億元的匯兌損失，目前公司手上主要有5艘高效能艦艇後續艦與6艘佈雷艇訂單，預計明年開始陸續交船。

邑錡2025年第二季受匯兌損失影響，單季稅後虧損達2027萬元，上半年稅後淨損555萬元，每股淨損0.16元，OBM新品雲端縮時相機新款已在全球上市，邑錡無人機載具與三光相機開發也正快速推進，並已攜手雷虎科技申請經濟部專案補助，並進行產品測試驗證。

關鍵字： 國防預算雷虎科技無人機軍工股台灣

【20瓦斯罐+汽油縱火】新店男犯案動機曝光！38年前也曾縱火

