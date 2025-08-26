網友喊下座護國神山　台達電二代十年磨劍翻身站AI浪尖

▲台達電創辦人鄭崇華長子、鄭平2024年接任董事長後，股價蒸蒸日上。（圖／取自鉅亨網、陳曼儂攝）

台股從四月股災反彈到八月創新高，這段V轉過程中，抓碼故事不少，台達電（2308）肯定要算上一個。資深分析師杜金龍近期多次大讚台達電，他說，最近有個笑話，「外資說有兩支股票一定要買，分別是台達電、台積電（2330），有個人買錯買到台達電，結果漲幅還比台積電強。」

長年在科技股中扮演配角的電源管理大廠台達電，股價表現卻突然超車台積電，究竟有多旺？數字會說話。

成軍53年的台達電，目前共四個事業群，包括電源及零組件、交通、自動化、基礎設施等，2023年營收首度跨過4千億元門檻後，今年累計上半年營收達2429.54億元、年增24.76％，稅後純益241.79億元，每股稅後純益（EPS）達9.31元，讓不少券商與分析師直接將全年EPS預測上調至18元左右，遠高於去年全年的13.56元。

CTWANT記者查閱，台達電股價自2007年起大多維持在100多元左右，10幾年來沒有大波動，直到2021年ChatGPT問世及輝達黃仁勳帶動的AI狂熱，台達電股價才開始蠢蠢欲動，2020年站上200元，一年後到300元，2023年續衝370元，去年一路衝到434.5元，市值創下1.12兆元新高，一舉超越國泰金（2882）與廣達（2382），首度躋身台股前五大。

今年4月川普對等關稅引發股災時，台達電曾摔到275元，隨後因AI伺服器所需的電源管理與冷卻系統帶來真金白銀的營收持續入帳，股價跟著水漲船高，6月10日站回400元大關，7月16日再破500元大關，8月5日衝上600元，8月18日更收在688元新天價。

被投資人視為最溫吞的「大牛股」，搖身為最飆權值股，光是9月就被多家國內外

證券公司邀請舉辦法說會，包括里昂、瑞銀，從台北、香港、一路開到歐洲去。

CTWANT記者8月中旬跟多位台達電高階主管聊到近期股價，他們仍不改台達人本色，表示在公司裡都在埋頭苦幹，很少談股價的事，畢竟現在正是AI帶領的新工業革命，他們在產業第一線，變幻莫測的外部環境和不斷更新迭代的AI技術，讓他們忙得不可開交。

外人就很興奮了，CMoney軟體作者、曾經的私募股權操盤手「股人阿勳」就在8月14日時在臉書發文，表示兩年前他就看好「下一座護國神山」就是台達電，很多人聽到這答案都皺眉，「不是它變得更性感，而是這個時代，終於來到它擅長的戰場。」這不是短期炒作，台達電花了40年打造底層實力，剛好碰上AI產業用電暴衝的風口。

「股人阿勳」舉例，傳統伺服器用電200瓦，AI伺服器用電2800瓦起跳，從一兩顆電源到六到八顆，再升級成獨立「電源機櫃」。這不是加料，是重寫規格；而輝達的H100時代，一櫃電源價格8000美元，GB200時代飆到37000美元，GB300更是預測可到53000美元，這些「升級的帳單」，有一大塊開給了台達電，成了外資眼中的AI基礎建設核心供應商。

由於短線漲幅已高，加上市場憂慮大型雲端運營商AI投資有泡沫化疑慮，投資人還可續抱或買進台達電股票？

玩股網執行長「楚狂人」表示，從歷史估值來看，台達電過去數年的本益比多在22倍至30倍之間波動，合理推算的股價約落在540元附近，近期股價短線確實「過熱」，不過對於長期投資而言，台達電作為台股重要權值股，往往能在景氣循環與大盤長期成長中受惠。

對於股價，台達電機電事業群全球業務行銷資深處長孫崇騰不願多談，但他告訴CTWANT記者，川普政策讓各國關稅與成本不斷變化，會讓「分散製造、集中管理」更重要，機台若在多地製造，總部就需要快速決策，加上DeepSeek問世讓邊緣AI成為可能，不用通通倚賴高運算的雲端GPU算力，「AI已談了40年，現在正方興未艾，邊緣AI就要遍地開花。」

