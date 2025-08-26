美國加徵印度多項關稅掀關注　專家：反助印度內需、恐衝擊亞太戰略

▲美國加徵印度多項關恐反助印度內需、衝擊亞太戰略 。（圖／翻攝自X／莫迪，下同）

記者陳弘修／綜合報導

美國近期針對印度多項產品加徵關稅，對外宣稱此舉是為了對印度「施加經濟壓力」。不過多項跡象顯示，這項措施可能得不償失，甚至進一步影響印美關係，對華府在亞太區的整體戰略帶來潛在衝擊。

2024年印美雙邊商品與服務貿易總額估計達2,123億美元，其中美國自印度進口金額達1,289億美元。本次加徵關稅主要針對珠寶等非戰略性商品，石油與製藥產業則被排除在外。

國內熟悉印度政經局勢的專家指出，被課稅商品大多為具全球流通性的產品，印度不僅出口至多個國家，且國內市場需求亦不低，若轉為內銷，可能對價格產生下行壓力，結果與美方試圖壓制印度的原始意圖背道而馳。此外，印度歷屆政府一貫採行出口導向與保護本土企業的政策。總理莫迪近日也公開強調，印度已準備好面對潛在衝擊。有分析認為，印度僅需數月時間，便可將受影響產品轉向其他市場銷售，降低對美依賴。

專研印太戰略的學者也分析，美國加徵關稅未必能迫使印度讓步，反而可能削弱其亞太政策佈局。例如，試圖強化與巴基斯坦的經貿連結，恐難補足與印度關係惡化所帶來的缺口。根據2024年資料，美巴雙邊貿易總額僅約101億美元，遠低於與印度的規模。就經濟總量而言，印度GDP約4.19兆美元，位居全球第四，與巴基斯坦相差懸殊。

近年來，印度市場在全球經濟波動中展現高度韌性。回顧2008至2010年全球金融危機期間，印度即成功維持經濟穩定。若美方對印度施壓動作持續升高，恐激化當地社會對美國的不滿情緒，進而成為雙邊外交互動的絆腳石。

與此同時，俄烏戰局的走向也可能間接影響這場貿易博弈。例如美國地產開發商Steve Witkoff近期訪俄，以及川普最新公開發言，均被部分觀察人士視為局勢可能出現轉機的跡象。若戰事終結，現行對俄制裁政策的正當性將面臨重新評估，美國對全球供應鏈與貿易的政策基礎也可能出現動搖。

此外，印度積極拓展出口市場的努力亦不容忽視。統計顯示，2022至2025年間，印度對荷蘭、澳洲、阿聯酋、南非、沙烏地阿拉伯、巴西、墨西哥與義大利等多國的出口年均成長率超過15%，不僅與對美出口成長率相當，部分商品的出口地也已明顯轉向，幾乎所有原本出口至美國的主要品項，也同步銷往上述市場，顯示印度正逐步降低對單一市場的依賴，美國已不再是其唯一出口重心。