聯邦快遞解析美國關稅新制　助我企業銜接美國進口小額包裹規範

▲聯邦快遞解析美國關稅新制。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

為因應美國將於本月29日起調整進口規範，全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞舉辦線上研討會「掌握最新美國關稅變動」，整理跨境賣家與出口製造商最需掌握的變更與因應指引。本月月29日起，台灣與各國原產運往美國之貨件將不再適用小額包裹800美元以下的免稅門檻。

主要變更內容包括：

稅門檻：台灣原產運送至美國之貨件8月29日後不適用USD800最低免稅額，依「貨物實際抵達美國」日期判定稅則，若為8月28日抵達則沿用舊規；8/29(含)之後抵達則適用新規。

申報型態：仍分為非正式報關(<2,500美元)與正式報關(≥美金 2,500美元)，兩者均可能課徵基本關稅、個別對等關稅、美國232條款措施(鋼/鋁/銅、汽車與零組件等；汽車與零組件稅率為 25%、銅、鋼與鋁稅率則為50%)以及商品處理費，若適用於美國232條款措施，則不適用對等關稅。

為避免清關延誤，出貨前務必在提單與商業發票完整揭露貨品資訊(品名、數量、材質／成分、用途、原產地)，並為每一項產品填列10碼 HTS稅則號；商業用途的紡織／服飾及特定FDA 管制品需提供MID製造商識別碼(個人自用衣物免)，輸美正式報關貨件須提供 雇主身分識別號碼 EIN 或 社會安全號碼SSN；若含鋼鐵、鋁、銅等材料，需附相應的材料符合／鋼鋁聲明或報告；且原產地為台灣製的貨件對美正式報關者須備原產地聲明。

風險管理與成本試算：可透過FedEx Global Trade Manager 進行估算，試算僅供預估，實際最終關稅仍需以美國海關最終裁定為準。

更多研討會相關資訊，可上網參閱美國關稅更新及國際商務物流解決方案。