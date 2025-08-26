美國政府入股Intel成最大股東　公司示警「恐引爆一系列風險」

▲英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國政府於8月22日與英特爾（Intel）簽署協議，取得公司10%股權，凸顯該企業對美國戰略的重要性。然而，根據外媒tomshardware報導，英特爾在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中警告，此舉可能引發一系列風險，包括海外市場銷售受影響、投資人疑慮、以及國際政治壓力。

根據Intel資料，2024會計年度，公司總營收531億美元，其中高達76%來自美國以外市場。中國為最大單一市場，占比29%，美國則占24.5%，新加坡及台灣分別為19.2%與14.7%。文件指出，美國政府成為最大股東，恐讓公司與美國政府政策直接綁定，特別是在特朗普總統主導下，貿易與關稅政策的不確定性可能動搖海外客戶信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Intel在聲明中提到：「美國政府作為重要股東，可能導致公司在其他國家受到額外監管、義務或限制，例如外國補貼法或其他措施。」公司進一步警示，未來可能面臨來自投資人、供應商、員工、競爭對手，甚至外國政府的不利反應，並提及政治檢視或訴訟風險。

此次協議分兩階段進行。首批約57億美元，為加速支付CHIPS法案下既有的商務部安排；第二階段約32億美元，與「安全隔離區（Secure Enclave）」計畫掛鉤，用於國防及航太關鍵晶片開發。作為交換，Intel將發行最多4.33億股新股給美國政府，當中2.75億股在首批資金到位後發放，另1.59億股將在後續資金撥付後釋出。

Intel坦言，尚未完全評估該交易對財務、稅務及會計的影響，未來可能出現更多問題。