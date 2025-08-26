永豐金黃蔭基：台股有望再創高　惟留意232條款拉回2千點　

▲永豐金首席經濟學家黃蔭基。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股站上2萬4千點大關，永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基認為，AI、關稅是利多、利空兩鼓力量拉鋸，利空方面還得留意232條款帶來的衝擊，以明年台股企業獲利EPS約1309元來看，預估明年指數有上看2萬6180的實力，惟必須特別留意232條款對國內半導體產業的衝擊，一旦公布，台股也可能下修約2千點空間左右。

對於現階段台股，黃蔭基指出，可以持股續抱，股市漲跌全看川普臉色，目前到中秋節行情沒有問題，今年台股仍有機會突破2萬4551的高點，由於很多個股漲幅已大，當沖比都超過五成了，第四季還難以預估。

不過，他也示警，川普232條款的對象擴及到供應鍊重組，恐怕引爆台股大修正、大回檔，例如：對台灣課對等關稅20%，將衝擊GDP 0.6個百分點，加上半導體關稅，經濟成長率影響1個百分點，由於台灣資通訊產業高達77%比重出口到美國，台股指數修正空間2千點左右。

川普的關稅政策對全球各國的GDP成長率有所傷害，一旦落實新一輪，未來一年各國GDP成長率將出現下修，根據永豐金研究團隊預估，歐元區可能減少0.4%、日本減少0.5%、美國和台灣減少0.6%、中國減少1.2%、越南減少1.5%。