澎湖-基隆航線試辦啟航　旅客體驗北台灣與澎湖海洋觀光新遊程

▲澎湖輪首航基隆港噴水儀式。（圖／航港局）

記者張佩芬／台北報導

交通部推動海洋觀光「藍色公路」旅遊，全新串聯北台灣與離島的澎湖-基隆航線「澎湖輪」於8月25日至26日啟航試辦航程，也是「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」的最後一個試辦航班，共計565人次搭乘，臥鋪艙載客率達九成四。

本次航班有部分旅客採「Fly-Ferry」機加船旅遊模式，先搭乘飛機至澎湖旅遊，再透過藍色公路夜航航班回到基隆，除節省一晚住宿，旅程中在船上還可以欣賞樂團演出、街頭藝人表演與院線電影，帶領旅客展開結合音樂、電影、星空與港灣風情的海上嘉年華。

▲澎湖輪船上歌手獻唱、變臉、互動氣球等活動。（圖／航港局）

今(26)日晚間8時基隆出發返航澎湖的航班更安排設計總監導覽船舶美學，帶著旅客體驗「搭船即是旅行」的慢活之旅。

航港局推動的2025藍色公路海洋觀光嘉年華自7月起陸續啟航，全國共有5條嶄新航線，包括3條限定試辦航班與2條固定航線；7月底及8月中旬已完成基隆-花蓮及布袋-澎湖-金門航線，其中花蓮航線新台馬輪共569人次搭乘，約臥鋪艙載客率七成三，船上魔術表演及清水斷崖地景導覽等活動，豐富旅客遊程體驗。

另金門航線跳雙島遊程因應颱風影響飛機停飛狀況，即時啟動疏運B計畫協助載運100餘位滯留金門旅客返台，有效發揮交通運輸及觀光發展功能；航港局表示，8月至9月還有台南安平-澎湖馬公固定航線，及目前整備中近期將依整備進度規劃開航的基隆-日本石垣國際航線，歡迎旅客一起參與藍色公路海洋觀光。

航港局局長葉協隆表示，藍色公路不僅是觀光航線，更是離島交通與緊急應變的重要運具，尤其在離島霧鎖及突發交通中斷時，透過海運備援機制的啟動提供臨時交通功能，如蘇花備援已能在確定啟動後之次日至少提供1航次船班，可有效展現藍色公路在觀光與交通安全雙重角色的關鍵價值。

▲航港局局長葉協隆搭乘澎湖基隆藍色公路航程。（圖／航港局）

另航港局正籌備全台首艘觀光示範船，預計民國118年建造完成，除發展國內觀光航線外，如遇災害發生時，還可即時投入疏運兼載汽車及貨物，兼顧觀光及備援功能。

葉協隆進一步說明，本次澎湖輪試辦航班，旅客將可體驗今年4月啟用的馬公港旅客服務中心全新候船環境，該中心整合售票、候船、通關與旅遊資訊等功能，並導入電子航班資訊、票務自助機、免費Wi-Fi等智慧化服務，提升候船效率與便利性。

船舶部分，「澎湖輪」於民國112年9月投入高雄-馬公航線營運，曾榮獲多項美學設計獎，可容納600名旅客，艙內提供多種等級艙位及咖啡廳、餐廳、兒童遊戲室等設施。

未來，航港局將持續推動「航、港、船、遊」整合發展，攜手航商與地方政府打造更多元且具特色的海上旅遊產品，讓藍色公路不僅成為國旅升級的新選擇，更成為連結離島交通、促進海洋觀光永續發展的重要動能。