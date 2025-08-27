標普500企業Q2財報給力！　投信：資金充沛三大動能力挺美股表現

▲美股示意圖。（圖／路透）

美企財報頻傳佳音！儘管美國總統川普祭出高關稅政策，一度引發市場對經濟放緩的憂慮，但標普500企業第二季財報依舊亮眼，逾八成公司獲利超標。貝萊德投信指出，美股有望在三大動能支撐下續航，包括資金充沛、企業獲利續強，以及科技創新推升生產力，皆有助於強化市場表現，為投資人創造中長線布局機會。

貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）經理人楊貽甯指出，根據FactSet截至8月8日的統計，約九成標普500企業已公布第二季財報，其中81%公司每股盈餘（EPS）及81%公司營收表現均超越市場預期，且高於過去5年與10年的平均水準，整體獲利年增率可望達11.8%，連三季繳出雙位數成長，凸顯美股基本面仍相對具支撐性，可望為後市行情注入強心針。

在各產業中，尤以科技股搶眼，輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）等巨頭領軍，帶動整體族群繳出雙位數成長，標普500資訊科技板塊第二季EPS年增21.3%、營收年增15%，展現在AI、雲端與終端應用需求升溫下的強勁成長動能。金融和非必需消費品產業也是本季指數整體獲利成長率上升的最大貢獻者。

美股後市仍看俏，楊貽甯建議，投資美股時首選大型龍頭企業，因為這些公司兼具品牌力、資金實力與技術門檻，往往具備難以撼動的市場優勢，例如輝達在AI晶片領域的領先地位、亞馬遜掌握關鍵通路、Meta擁有強大的社群平台網路效應，形成中小企業難以匹敵的競爭壁壘。

