揚秦上半年繳三率三升成績　旗下炸雞大獅美國首店年底開幕

記者高兆麟／台北報導

連鎖早餐店「麥味登」母公司揚秦國際企業（2755）今日召開法人說明會，總經理林麗玲於法說會前表示，揚秦今年上半年營收大幅成長，繳出「三率三升」的佳績，展現穩健經營成果。上半年營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，EPS為3.45元，較去年同期2.63元增加0.82元。
 
揚秦第二季合併營收為7.50億元，年增21.84%，季增9.86%，稅後淨利0.54億元，年增21.68%，營收與獲利均創單季歷史新高，第二季每股純益（EPS）為1.78元。揚秦上半年合併營收14.33億元，年增21.15%，稅後淨利1.04億元，年增31.37%，營收及獲利均創上櫃以來歷史新高。今年上半年度EPS為3.45元，較去年同期2.63元增加0.82元，上半年度營收大幅成長，展現穩健營運成果。

在海外佈局方面，林麗玲指出，炸雞大獅在美國發展策略自今年起改採「區域加盟」模式，第一個加盟區域「維吉尼亞州」已於8月完成簽約，首家門市將落腳於維吉尼亞州首府里奇蒙（Richmond）的衛星城市格倫艾倫（Glen Allen），門市位於當地政府單位所形成的商圈，占地約90坪，預計今年底開幕，正式進軍美國市場。東南亞發展維持三個國家七個區域；分別為馬來西亞砂拉越區、柔佛區、吉隆坡。印尼大雅加達區、萬隆區、泗水區及新加坡單一城市，總店數達37家。
 
截至目前，「麥味登」全台總店數933家，「炸雞大獅」海內外店數134家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數5家。

針對旗下炸雞大獅在美國首家展店，林麗玲指出，在當地主要競爭對手為raising cane’s，美國客單價大概會抓台灣的三倍，今年底會開一家，已經確認加盟展店的有三家，明年的展店速度也不會低於五家，會以維吉尼亞洲展店為主。另外，新加坡11月要開第四間店面，印尼有29家店，雅加達也會持續開店，主要進駐中高階商圈，目前是25家店，萬隆第二間也要開，但接下來重點會放在泗水，馬來西亞部分，吉隆坡還在找點位，預計第四季或明年第一季開店。

國內部分，目前涮金鍋展店進度比較慢，會追一下，主要原因是要找80坪以上的店面困難重重，有些是新建大樓，要跟管委會溝通也是一個困難，現在規劃第七、第八店還會在桃園，本來是2026要進新北，但可能提前，主要還是會從桃園展店為主。

至於是否開放加盟，林麗玲則說，火鍋第一間店就有獲利，目前旗下涮金鍋店面也都有獲利，所以會以直營為主，不過可能會考慮委託加盟。

展望後市，林麗玲表示，下半年進入營運旺季，揚秦旗下加盟雙引擎麥味登與炸雞大獅將加大展店力度，主力品牌「麥味登」與國際經典IP史努比的品牌聯名將乘勝追擊於第四季推出第二波周邊商品；「炸雞大獅」持續強化數位轉型並加速拓展全球門市；「涮金鍋」將加速展店進程，展店區域將從桃園延伸至新北市，新品牌「檳城煎蕊」首家門市將於九月開幕。
 
林麗玲指出，上半年受惠於各品牌營運規模擴大，商品銷售暢旺，加上數位轉型提高營運效能，跨品牌APP發揮會員經濟綜效，帶動揚秦營運持續成長。目前集團APP會員人數已突百萬大關，會員數達108萬人，LINE會員數也已突破67萬人，消費者使用數位點餐服務的比例超過五成後，近期仍持續攀升，數位轉型的成效彰顯。集團APP也持續擴大線上線下的整合式服務並在6月啟動商品預購，提供消費者不一樣的購物體驗。
 
林麗玲表示，揚秦今年首度簽訂品牌代理，引進馬來西亞具有八十九年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來到台灣，新品牌進駐台灣第一站即選定人潮與買氣最盛的SOGO百貨忠孝店美食街，首家門市於9月1日開幕，將正宗檳城美食呈現給台灣大眾。檳城煎蕊創立於西元1936年，由馬來西亞檳城街邊的「檳榔律馳名潮州煎蕊」甜點攤車起家，至今門市已擴及馬來西亞各城市的百貨商圈，是當地著名的排隊美食。

關鍵字： 揚秦

