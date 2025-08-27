台積電、鴻海率先採用　輝達曝RTX Pro伺服器應用名單

▲輝達。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA 今日宣布，多家全球業界領導企業已採用 NVIDIA RTX PRO伺服器。這是以 RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU 驅動的全新企業資料中心基礎設施，企業無需全面改造既有資料中心，即能加速推動通用運算叢集轉型為 AI 工廠基礎設施。迪士尼、鴻海、日立、現代汽車、禮來公司、SAP 及台積電等企業已率先採用 RTX PRO 伺服器，以加速 AI、設計與模擬應用。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI 時代已經來臨，企業無法再單依靠傳統伺服器，而是必須為 AI 重新設計架構。NVIDIA RTX PRO 正是專為此刻而打造的運算平台，既能執行現今的 IT 工作負載，同時又能驅動將徹底改變每家公司、每個產業的 AI 代理。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

RTX PRO 伺服器搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU，並採用 NVIDIA Blackwell 架構，為要求嚴苛的企業 AI 工作負載提供通用加速，應用範圍涵蓋代理型 AI、物理 AI、高階設計、科學運算、模擬、圖形及影片應用。

業界領導者正部署 RTX PRO 伺服器，以加速其企業工作負載，鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「實現智慧製造的數位轉型，必須具備正確的基礎與技術。透過將 RTX PRO 伺服器導入我們的全球基礎設施，鴻海科技集團正從精密機器人，到智慧物流與智慧電動車，重新定義 AI 驅動自動化的邊界。」

台積電董事長魏哲家表示：「半導體是 AI 的支柱，其推動的突破性發展正在重新定義各行各業。透過與 NVIDIA 的緊密合作，台積公司正以 Blackwell 驅動的 AI 工廠推進半導體製造，並最佳化晶圓廠營運，包括採用最新的 RTX PRO 伺服器，進一步提升整個產業的效率與創新。」

處在 AI 產業革命最前端的領導企業正利用 RTX PRO 伺服器建構 AI 工廠，並推動其資料中心基礎設施轉型。在製造領域，包括和碩聯合科技、雲達、西門子與緯創等領導企業，也正利用這些系統推動工廠自動化與模擬應用。數位廣告公司 PubMatic 也正採用 RTX PRO 伺服器以因應全新的 AI 應用場景以及連網電視、商業媒體網路與行動應用程式等高速成長領域。航太製造商 Northrop Grumman 正藉由這些系統強化其既有功能，加速 AI 導入企業工作流程，以提升生產力與效能。益華電腦、西門子 EDA 與新思科技將採用 RTX PRO 伺服器來加速涵蓋晶片、系統與 AI 的 AI 驅動模擬。

NVIDIA RTX PRO 伺服器提供多種配置，搭載 RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU，包括 Cisco、Dell Technologies、HPE、Lenovo 與 Supermicro，以及研華、安提國際、Aivres、永擎電子、華碩、仁寶、Eviden、鴻海科技集團、技嘉、英業達、神達電腦、微星、和碩聯合科技、雲達、緯創及緯穎等。雲端服務供應商 CoreWeave 和 Google Cloud 現已提供由 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版 GPU 加速的運算執行個體，AWS、Nebius 和 Vultr 也將於今年稍晚推出更多相關執行個體。