兆元新賽道開跑！AI革命進入第三階段　群益證剖析Agentic AI投資機會

AI科技再度迎來重大突破！繼ChatGPT掀起生成式AI熱潮後，具備自主思考與行動能力的Agentic AI正崛起為下一波科技革命核心，OpenAI產品長更斷言「202年是AI代理元年」，凸顯此技術的巨大變革潛力。群益金鼎證（6005）於今（27）日舉辦「Agentic AI智慧新趨勢」論壇，邀請群益投顧資深研究員陳執中深度解析技術內涵與投資機會，協助投資人提前佈局這個即將顛覆全球的新興科技領域。

群益投顧資深研究員陳執中於論壇中表示，AI產業正從「聊天機器人時代」跨入「智慧代理時代」，這是繼感知型AI、生成式AI之後的第三次重大進化。不同於ChatGPT僅具對話互動功能，Agentic AI擁有自主思考、複雜決策執行及動態自適應等三大核心能力，能如專業助理般獨立完成多步驟任務，甚至在動態環境中自主調整策略。

根據工研院IEK預測，Agentic AI市場規模將從2024年5.7億美元爆發式成長至2030年521億美元，年複合成長率高達45%，展現驚人商業潛力。

陳執中強調，Agentic AI不只是技術升級，更是產業革命的引爆點。在金融業，AI代理可提供投資組合優化、精準信用評估、個人化理財規劃及詐騙防護等服務，全面提升金融服務效率與品質。零售業方面，將透過深度行為分析實現精準商品推薦、沉浸式虛擬試用，並提供24小時智慧客服支援，創造個人化購物的新體驗。

醫療產業更是Agentic AI的重要戰場，AI可協助醫學影像判讀、提供私人治療方案、加速藥物研發與潛力化合物篩選，推動精準醫療發展，科技巨頭看好Agentic AI潛力，紛紛搶先卡位。陳執中點出，2025年的Agentic AI由微軟、輝達所主導。微軟透過Copilot Studio平台整合AI代理功能，深化Microsoft 365生態系統，為企業提供工作流程自動化解決方案；NVIDIA則專注開發工具鏈建設，提供從資料庫、向量資料庫到大語言模型的完整客製化方案。

此外，Meta憑藉34億日活躍用戶優勢，持續重金投資AI技術，其新開發的AI驅動廣告推薦系統，有效提升用戶黏著度；Google、亞馬遜等科技巨頭也大舉投入，為Agentic AI生態系奠定穩固基礎。

群益金鼎證將持續關注Agentic AI等新興科技發展趨勢，透過專業分析與投資建議，協助投資人精準掌握市場機會，在AI智慧時代建構長期穩健的財富增值策略。



