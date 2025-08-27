航港局提升海運安全　東部海域應變總動員

▲機艙失火情境演練滅火情形。（圖／航港局）

記者張佩芬／台北報導

為強化東部海運安全，提升海域海難應變機制，交通部航港局東部航務中心今(27)日與海洋委員會海巡署東部分署、台東縣環境保護局、中油油品行銷事業部東區營業處於台東海濱公園共同舉辦「114年區域聯合搜救暨海洋污染應變演練」，搜救應處能量全面動員，過程逼真、成效良好。

航港局於今年7月啟動海運安全季，加強宣導海運安全，本次海域應變演練亦是為提升海運安全意識及海難事故執行能力，本次設計演練情境為遊客不慎落海、客船因機械故障維修時不慎起火及油污染應處等情境，各單位以「早期預警」、「緊密掌握」、「迅速反應」、「周延處理」為原則。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中情境包含察覺案件、通報啟動機制、搜救計畫擬定、遇險人員救助、遇險船舶處置及公共關係應處整備等，協同海巡署艦隊分署第十五海巡隊、內政部空勤總隊、台東縣消防局等單位參與演練。

航港局表示，本次區域聯合應變演練展現各單位之專業及平日訓練，透過機關橫向連結與合作默契，全力積極投入，發揮有效應變處置措施，強化機關橫向連結與合作默契，於海難發生時能更加即時啟動相關應變機制，確保海上活動及船舶航行安全，打造優質的海運環境。