美對我抗腐蝕鋼品課反傾銷稅最高67.81%　經濟部：續爭最佳稅率

▲經濟部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國商務部(DOC)於今(114)年8月27日公布對我國、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、冰島、南非、土耳其、阿拉伯聯合大公國及越南等10國之抗腐蝕鋼品反傾銷調查最終認定，台灣商品課徵稅率在10.85%至67.81%之間，經濟部貿易署表示，10月9日美國政府將公告最終稅率，將持續協助業者應訴，以爭取較佳稅率。

經濟部貿易署表示，我商稅率如下：

1.燁輝(Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.)：10.85%；

2.盛餘(Sheng Yu Steel Co. Ltd.)、光南(Kounan Steel Co. Ltd.)、佑錋(Meglobe Co. Ltd.)：67.81%（該3家廠商未應訴）；

3.其他廠商：10.85%。

至其他國家反傾銷稅率部分，以巴西國家鋼鐵公司之稅率191.26%最高，次高為越南蓮花集團110.19%。

經濟部貿易署指出，本案美國國際貿易委員會(ITC)預定於本年10月9日發布產業損害之最後認定，倘認定傾銷對美國國內產業造成損害，商務部將據以發布反傾銷稅命令。

依據美國海關統計，112年美國自我進口157,377公噸抗腐蝕鋼品、金額達1.95億美元，主要用途為建築材料、電器用品外殼及汽車零組件等。

經濟部於本案調查期間，均即時掌握案件進展通知鋼鐵公會以轉知業者，並提供業者應訴補助，以維護出口權益。經濟部呼籲業者在各國對我進行貿易救濟調查時應積極應訴，並將持續提供相關輔導及應訴補助，以協助業者爭取較佳稅率。

關鍵字： 貿易稅率反傾銷經濟部鋼品

