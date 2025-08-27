美對我抗腐蝕鋼品課反傾銷稅最高67.81%　經濟部：續爭最佳稅率

台船公司董事長黃正弘請辭獲准 借調期滿將歸建成大

台船公司(2208)今日宣布，董事長黃正弘在家庭因素考量下，決意於借調期滿前歸建成功大學，因此請辭董事長，並已獲准。

赴美投資熱潮 王道銀美國華信子行搶商機

金管會主委彭金隆今（27）日前往王道銀（2897）視察無障礙環境，王道銀董事長駱怡君受訪時表示，川普利用加徵關推動美國製造，資金湧入刺激美國經濟表現，王道銀在美國設有子行華信銀行，會積極把握這波商機，更好的服務這些台商的需求。

揚秦上半年繳三率三升成績 旗下炸雞大獅美國首店年底開幕

連鎖早餐店「麥味登」母公司揚秦國際企業（2755）今日召開法人說明會，總經理林麗玲於法說會前表示，揚秦今年上半年營收大幅成長，繳出「三率三升」的佳績，展現穩健經營成果。上半年營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，EPS為3.45元，較去年同期2.63元增加0.82元。

1張賺逾24萬 廣達林百里「金孫」達明盤中狂飆58%

輝達（NVIDIA）財報公告前夕，興櫃AI機器人股達明（4585）挾「富爸爸」、母公司廣達（2382）董事長林百里站台效應，今（27）日開高走高，午盤後再爆多單加持，股價飆漲58.98%或243.38元至656元，相當於抱一張賺逾24萬元，成為全場最飆股。

5到7月中國輸美電商貨年減16% 輸歐洲年增6%

供應鏈諮詢公司Aevean的數據顯示，今年5月至7月，美國接收了中國電子商務出口的15%，較去年同期下降了16%，電子商務的交易量已經轉移到了歐洲，5到7月，該地區獲得了27%的出口，年增6%。今年5月，美國對中國取消了800美元以下小包裹免稅入境辦法，自本月29日開始，美國將這項辦法擴大到各國。

台達電再刷新天價 盤中觸及730元「漲幅逾6％」

電源供應器大廠台達電（2308）由於受惠AI伺服器電源需求利多，近日股價狂漲，近月已連創新高，今日盤中更達730元新天價，上漲45元，漲幅達6.5％。

中國股市慢牛變快牛 一表看陸股包辦海外ETF漲幅前十大

陸股近期漲勢凌厲，昨（26）日深、滬兩大指數續持續上揚，陸股相關ETF也包辦了近期海外ETF漲幅前十名，市場法人表示，中國股市近期擺脫上半年的疲軟走勢，外資帶領市場資金回流，整體投資信心獲得提振，中國經濟景氣可望回穩，深証中小板指數由於具產業新、財報佳、資金多的優勢，更值得投資人留意投資契機。

關稅衝擊青年就業 勞動部加碼尋職獎勵最高4.8萬

勞動部宣布從9月1日推動「支援青年就業計畫」，相較原「初次尋職青年穩定就業計畫」的適用對象，由失業90日放寬至失業60日即可申請參加計畫，目的在於讓政府資源及早介入協助青年，避免國際經貿因素導致初入職場的尋職青年成為長期失業者；另外同時提高初次尋職青年就業意願，將尋職津貼每月5,000元，提升到6,000元，加碼最高發給4.8萬元，讓青年可安心尋職並順利就業。

廣達「小金孫」達明下月轉上市 股價今衝高「漲幅27%」

廣達集團旗下AI協作機器人大廠達明機器人（4585）26日舉行上市前業績發表會，廣達集團董事長林百里更親自參加，高喊金孫達明要上市登大人！達明機器人今日股價受到激勵，漲幅達27%，最高來到525元。

軍工股千億商機！國防展9月登場 漢翔領軍帶量奔漲停

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日到20日登場，將帶動千億元商機，美國打造「非紅供應鏈」，邀請台灣無人機供應鏈組國家隊赴美投資，此供應鏈國家隊由漢翔（2634）領軍，今（27）日股價以中高平盤開出，就直奔54.6元漲停價位，開盤不到半個小時成交量就來到6.5萬多張，雷虎（8033）延續昨（26）日強勢表現，漲幅7.76%，來到173.5元，龍德造船（6753）、寶一（8222）等漲幅逾3%。