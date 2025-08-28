滙豐調查：台灣富裕投資人67％持有股票　現金比例降至25％

▲滙豐發表《富裕投資者簡報2025》，67%台灣富裕投資人持股股票。（圖／滙豐銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

滙豐最新發表的《富裕投資者簡報2025》(2025 Affluent Investor Snapshot)顯示，有67%的台灣富裕投資人現在持有股票，是受訪12個市場中比例最高；其次為定期存款(41%)，及包含指數股票型基金(ETF)在內的資產管理商品(38%)。投資市場方面，除台灣本地市場外，受訪者在未來12個月內最看好美國，其次是日本和中國大陸。全球受訪者同樣對美國市場最有信心，其次看好歐洲和亞太地區。

《富裕投資者簡報2025》為滙豐全球研究《生活質素報告》(Quality of Life) 的特別調查，於今年3月進行，彙集全球12個市場共1萬797名投資人的見解，當中包含約500名台灣富裕人士。

顯示台灣富裕投資人將投資組合中的現金比例，從2024年的三分之一降至今年的，反映投資人偏好將其投資組合更多元化，以應對美國可能降息，和經濟及地緣政治不穩帶來的挑戰。

平均而言，台灣受訪者的投資組合當中29%為股票，11%為固定收益資產或債券，較前一年分別上升7個百分點及下跌3個百分點。此外，與全球投資人的投資偏好相仿，台灣受訪者將投資組合中黃金的比例提高兩倍多至7%；另有35%的受訪者表示，未來12個月，計畫購入實體黃金。對投資組合比重的改變，反映投資人相信黃金在資產價格波動時能發揮避險作用。

投資動機方面，57%的台灣受訪者表示投資的主要動機為獲得財務保障，54%指為了準備退休；相比之下，香港、印尼、馬來西亞和新加坡投資人的主要動機皆為支付其度假和休閒消費。平均而言，台灣受訪者認為需要等值102萬美元的存款，才能擁有舒適和受保障的退休生活。

台灣的富裕投資人平均透過3.9個管道來獲取投資訊息，其中社群平台(51%)和銀行的數位平台(44%)最受歡迎。在做投資和財富管理決策時，近六成的台灣投資人會以銀行理專和財富管理專家為主要諮詢對象，而35%的人會先尋求家人的意見。

