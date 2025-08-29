ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股新榮景放膽去賺　多題材共振走強可望震盪趨堅

圖／先探投資週刊 提供

台股PCB、CPO、機器人等族群交互上攻；台積電進入二奈米製程，耗材、設備廠同步向上；軍工股獲政策支持也全面上漲，九月有半導體展、軍工展，台股可望震盪趨堅。

文／方亞申

美國聯準會主席鮑爾八月二十二日在全球央行年會演說放鴿，暗示將重啟降息，美元與美債殖利率則聯袂走跌。鮑爾指稱，就業指數上升改變風險平衡，有必要調整政策，為Fed在九月例會降息鋪路，降息一碼機率已經提高至九○％。

此舉使得美股金融、製造等族群大漲，道瓊指數創收盤新高，科技股雖較弱勢，但谷歌相對強勢。而美國政府計畫入股英特爾近十％股權，加上軟銀也將入股二○億美元，使得英特爾大漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接下來重點當然在於輝達二十七日財報公布，H20晶片能否登陸銷售成為美中兩國角力焦點，成為最近股市的重中之重。若輝達能反映好消息，股價可望向二百美元邁進，則對費半及台積電ＡＤＲ創新高有利，台股亦同，最怕的又是開高走低，這是要注意的。

輝達財報繫住全村的希望

近期台股以ＡＩ伺服器相關供應鏈為主要上漲對象，黃仁勳前幾日抵台會晤台積電董事長，不管是ＡＩ伺服器或是台積電供應鏈，都是台股注意焦點，包括台光電、台達電、奇鋐、富世達、光寶科、智邦、川湖、AES-KY等等，幾乎都上千元；台積電供應鏈則有漢唐、帆宣以及二奈米供應鏈的中砂、新應材、昇陽半導體、台特化、迅得、世禾、達興材料、家登等。而這些個股能否持續向上挺升，輝達財報相當重要。台股目前超過二○家千金股，大多是屬於輝達及台積電供應鏈。所以輝達可以說是台股全村的希望，市場預期三種情境，最好情況是輝達上季營收四七○億美元、本季財測調高至五五○～六百億美元水準，優於預期；第二，若符合預期，主因北美四大ＣＳＰ廠今年合計資本支出金額上看三五○○億美元、明年有機會調高至三八○○億美元。若無上述業績則低於預期，這將攸關輝達股價能否挑戰二百美元。

道瓊指數二十二日創歷史新高，金融、零售等股價表現都很好。高總市值公司則以谷歌、亞馬遜、博通較佳，設備股拉長時間打底。四大指數只要在月線之上就利多頭。

國際股市中以中港股市最強，深圳指數創近兩年、上證指數創近十年新高，今年以來深圳指數上漲二五％、上證十六％以上，最近算是提槍快跑補漲，並出現歷史第二大天量超過一二○兆台幣，並連續九個交易日成交量超過九○兆台幣，今年漲幅已超過美股四大指數，大致上強者拉升，弱者正在築底。歐、日股市拉回但幅度尚可。

軍工股獲國防政策支持

中國股市近期除了政策要削減石化、鋼鐵產能以及降低購買北上廣深地產條件，令弱勢股先止跌外，主要上漲在PCB/AI族群如宏勝科技、寒武紀等股價大漲，前者從三月初的五一人民幣大漲至八月最高二四九．四人民幣，後者六月底收盤價才六○一人民幣，近期最高達一三九一人民幣，總市值高達五千八百億人民幣，大漲主要是中國政策要求國內廠商採用本國ＡＩ晶片、不用輝達晶片，寒武紀幾乎沒賺多少錢，總市值竟然可以高達二．四兆台幣。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2367期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

推薦閱讀

逾26萬股民揪心！00918配息縮水至0.52元　年化配息率9%

逾26萬股民揪心！00918配息縮水至0.52元　年化配息率9%

資產規模828.87億元、受益人數26.53萬人大華優利高填息30（00918）於今（29）日公布這一季配息0.52元，較前一季0.7元縮水，以今日收盤價22.72元計算，年化配息率約9.15%，除息交易日為9月18日，收益分配發放日10月15日。

2025-08-29 17:36
快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

幸運兒是你嗎？114年3、4月期統一發票有3張千萬特別獎尚未有人出面領取，200萬還有2張，100萬則有1張也都還未領取，財政部提醒，中獎者務必在9月5日截止前完成領獎手續，否則屆時大獎金將全部充公入國庫。

2025-08-29 12:50
快訊／K董重臣異動！星宇航空公關長聶國維退休　梁文龍接任

快訊／K董重臣異動！星宇航空公關長聶國維退休　梁文龍接任

星宇航空（2646）公關長「聶公」聶國維今日傳出將退休卸下公關長職務，未來將由商務長梁文龍接任，《ETtoday》記者致電聶國維求證，聶國維對此證實並表示，他認為現在是很好的時機來申請退休，未來會以顧問身分繼續在星宇服務。

2025-08-29 15:04
76.7萬股東嗨翻！凱基金除權0.1元　上周填息今再填權

76.7萬股東嗨翻！凱基金除權0.1元　上周填息今再填權

凱基金（2883）今年股利含股票與現金，並選不同時間進行除權息，今（29）日除權，每股配發0.1股票股利，昨（28）日收盤價15.55元，今日除權參考價15.39元，早盤最高來到15.6元，完成填權走勢；此外，凱基金先前6月30日除息，每股配發0.85元股息，花了40天，已於8月22日完成填息。

2025-08-29 10:35
輝達揭露兩大客戶佔營收近四成　市場憂「客戶集中風險」

輝達揭露兩大客戶佔營收近四成　市場憂「客戶集中風險」

根據外媒CNBC報導，輝達在美國時間週三向證交會（SEC）提交的最新財報文件中披露，第二季有兩大客戶合計貢獻公司39%的營收，令市場對其過度依賴少數客戶的風險再度升溫。

2025-08-29 10:21
輝達股價下半年走勢　高盛點名三大關鍵

輝達股價下半年走勢　高盛點名三大關鍵

外資高盛釋出最新報告指出，輝達（Nvidia）股價未來數月的走勢，關鍵並非公布的財報，而是三大因素：AI資本支出指引、次世代晶片「Rubin」的進展，以及中國業務的不確定性。

2025-08-29 10:11
8月台股連四紅　9月迎降息潮帶動一波資金行情

8月台股連四紅　9月迎降息潮帶動一波資金行情

AI族群領軍，美股攀升，台股8月指數創下24570點新高，月線有機會收漲900多點，創下連四紅，至於9月行情，美國總統川普口中的「Mr. Too Late」美聯準會主席鮑爾總算轉鴿，市場預估美聯準會有望於9月宣布降息，將為全球股市帶來新一波資金行情，統一投信分析，台股在資金挹注、獲利上修和不確定性淡去所組成的黃金三角撐腰下，可望形成「金蛇擺尾」的走勢。

2025-08-29 09:42
「一支鋼筆」讓川普與李在明打開僵局！　筆芯製造商股價大漲

「一支鋼筆」讓川普與李在明打開僵局！　筆芯製造商股價大漲

南韓總統李在明赴美會晤美國總統川普，而李在明簽字時使用ZENYLE鋼筆，吸引川普目光，而李在明立刻把筆轉贈給川普，而生產筆芯的MonAmi股價連續兩天大漲，這段過程被財信傳媒董事長謝金河在臉書以「一支鋼筆打開了僵局」為題撰文。

2025-08-29 11:41
出手併購壽險　兆豐金總座：IFRS 17接軌添評估難度

出手併購壽險　兆豐金總座：IFRS 17接軌添評估難度

三商壽（2867）採取邀請制競價出售，今（29）日兆豐金（2886）的法說會，也被到是否參與？總經理張傳章表示，壽險業確實是集團長期設立的發展目標，但是考量2026年IFRS 17接軌的資本壓力，短期內很難準確評估併購價值，目前沒有具體規畫。

2025-08-29 17:48
談財經內閣挑戰　黃志芳表示貿協將用更新穎的數位AI來做行銷

談財經內閣挑戰　黃志芳表示貿協將用更新穎的數位AI來做行銷

外貿協會董事長黃志芳今(29)日被媒體問到內閣改組後財經部分的挑戰，表示他想行政院團隊都已做最好的準備，貿協方面將持續協助微型中小企業發展，加強企業從事國際行銷，分散市場，並用更新穎的數位AI來做行銷，包括未來新的商業模式，讓企業未來更有競爭力。

2025-08-29 17:43

讀者迴響

熱門新聞

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

76.7萬股東嗨翻！凱基金除權0.1元　上周填息今再填權

逾26萬股民揪心！00918配息縮水至0.52元　年化配息率9%

快訊／台股開盤創高收盤翻黑下跌3.35點　台積電持平至1160

高息ETF真正香！　一表盤點前十大規模總報酬率表現

高鐵停用台灣Pay　財金公司急發3點聲明

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366