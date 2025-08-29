台股新榮景放膽去賺　多題材共振走強可望震盪趨堅

台股PCB、CPO、機器人等族群交互上攻；台積電進入二奈米製程，耗材、設備廠同步向上；軍工股獲政策支持也全面上漲，九月有半導體展、軍工展，台股可望震盪趨堅。

文／方亞申

美國聯準會主席鮑爾八月二十二日在全球央行年會演說放鴿，暗示將重啟降息，美元與美債殖利率則聯袂走跌。鮑爾指稱，就業指數上升改變風險平衡，有必要調整政策，為Fed在九月例會降息鋪路，降息一碼機率已經提高至九○％。

此舉使得美股金融、製造等族群大漲，道瓊指數創收盤新高，科技股雖較弱勢，但谷歌相對強勢。而美國政府計畫入股英特爾近十％股權，加上軟銀也將入股二○億美元，使得英特爾大漲。

接下來重點當然在於輝達二十七日財報公布，H20晶片能否登陸銷售成為美中兩國角力焦點，成為最近股市的重中之重。若輝達能反映好消息，股價可望向二百美元邁進，則對費半及台積電ＡＤＲ創新高有利，台股亦同，最怕的又是開高走低，這是要注意的。

輝達財報繫住全村的希望

近期台股以ＡＩ伺服器相關供應鏈為主要上漲對象，黃仁勳前幾日抵台會晤台積電董事長，不管是ＡＩ伺服器或是台積電供應鏈，都是台股注意焦點，包括台光電、台達電、奇鋐、富世達、光寶科、智邦、川湖、AES-KY等等，幾乎都上千元；台積電供應鏈則有漢唐、帆宣以及二奈米供應鏈的中砂、新應材、昇陽半導體、台特化、迅得、世禾、達興材料、家登等。而這些個股能否持續向上挺升，輝達財報相當重要。台股目前超過二○家千金股，大多是屬於輝達及台積電供應鏈。所以輝達可以說是台股全村的希望，市場預期三種情境，最好情況是輝達上季營收四七○億美元、本季財測調高至五五○～六百億美元水準，優於預期；第二，若符合預期，主因北美四大ＣＳＰ廠今年合計資本支出金額上看三五○○億美元、明年有機會調高至三八○○億美元。若無上述業績則低於預期，這將攸關輝達股價能否挑戰二百美元。

道瓊指數二十二日創歷史新高，金融、零售等股價表現都很好。高總市值公司則以谷歌、亞馬遜、博通較佳，設備股拉長時間打底。四大指數只要在月線之上就利多頭。

國際股市中以中港股市最強，深圳指數創近兩年、上證指數創近十年新高，今年以來深圳指數上漲二五％、上證十六％以上，最近算是提槍快跑補漲，並出現歷史第二大天量超過一二○兆台幣，並連續九個交易日成交量超過九○兆台幣，今年漲幅已超過美股四大指數，大致上強者拉升，弱者正在築底。歐、日股市拉回但幅度尚可。

軍工股獲國防政策支持

中國股市近期除了政策要削減石化、鋼鐵產能以及降低購買北上廣深地產條件，令弱勢股先止跌外，主要上漲在PCB/AI族群如宏勝科技、寒武紀等股價大漲，前者從三月初的五一人民幣大漲至八月最高二四九．四人民幣，後者六月底收盤價才六○一人民幣，近期最高達一三九一人民幣，總市值高達五千八百億人民幣，大漲主要是中國政策要求國內廠商採用本國ＡＩ晶片、不用輝達晶片，寒武紀幾乎沒賺多少錢，總市值竟然可以高達二．四兆台幣。（全文未完）

