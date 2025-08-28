ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

應材攜手南寶樹脂、信紘科　投入半導體先進封裝用高階膠材

▲▼南寶樹脂。（圖／公司提供）

▲南寶樹脂。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

新應材（4749）、南寶樹脂（4766）與信紘科（6667）今（28）日共同宣布將合資成立新寳紘科技股份有限公司，目標是投入半導體先進封裝用高階膠材市場，新公司資本額為5億元，新應材、南寶與信紘科將分別持股36%、34%與30%。

三方將整合各自優勢，新應材在半導體先進特化材料的產業網絡與專業知識、南寶在接著劑合成的核心技術，以及信紘科在高科技系統整合能力與研發塗佈製程技術經驗，以共同開發與推廣半導體先進封裝用高階膠帶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應AI人工智慧、HPC高效能運算及行動通訊之迫切需求，大量的運算與數據傳輸、複雜信號、對半導體晶片的體積、功耗和性能的要求，半導體業者除了持續追求製程技術的創新，透過高集成度、高效能的先進封裝技術將成為半導體產業強勁發展領域。全球半導體製程膠帶市場規模預估年複合成長率（CAGR）預計將達 9.7%。

此類膠材對良率與生產效率具有關鍵影響，特別是在先進封裝製程中角色更加重要。台灣的半導體廠過去主要仰賴海外供應商，本次合作可望強化在地供應鏈材料自主性，以滿足產業對高品質膠材的龐大需求，期許為台灣半導體材料產業做出重大貢獻。

目前，南寶已開發出適用半導體晶圓切割與封裝的UV解黏膠，可對應雷射切割、薄晶片分割等先進封裝製程，除具備高黏著力，還能在UV光照射後快速解黏、脫離且不留殘膠，有效提升製程效率與良率。南寶目前半導體和其他電子領域用膠營收佔整體營收約在1-2%，看好成為新的成長動能，將持續提升資源投入。

南寶樹脂執行長許明現表示，「南寶積極尋求新的成長動能，半導體相關應用正是我們目標切入的重點領域之一。先進封裝對材料要求極高，必須深入理解產業需求與挑戰。透過與新應材及信紘科這兩個優質夥伴的合作，我們能加快產品開發速度，提升成功切入機率，並擴大應用範疇。我們對新合資公司的未來發展深具信心。」

新應材公司以建立上下游供應鏈的合作為使命，強化台灣半導體先進製程特化材料自主技術，並透過合作提升本土特化材料上、下游產業鏈的全球競爭優勢，以滿足客戶需求進而協助提升良率，創造卓越的附加價值。目前除了持續與客戶合作生產半導體先進製程關鍵材料如Rinse表面改質劑、BARC底部抗反射劑、EBR洗邊劑，另有多項前段微影(Lithography)材料開發中。在先進封裝關鍵材料布局上，除了於今年第一季投資專注於高階銅箔基板的高頻用膠的昱鐳光電科技(股)公司，本次三方合資的新寳紘科技(股)公司為第二家策略聯盟公司。

信紘科近年積極投入高介電常數PVDF複合薄膜的研發，憑藉多年累積的塗佈經驗，善用既有的連續塗佈設備，成功應用於被動元件及儲能單元等關鍵材料的開發與量產。其製作的材料膜層厚度可涵蓋自數微米至百微米，並具備高度平整與優異均勻性，長時間生產仍能穩定維持膜面平整度 ±1~1.5μm。未來，公司將持續優化設備與製程，目標將平整度控制提升至 ±1μm以下，以滿足更嚴苛的應用需求。

 

關鍵字： 半導體合資公司先進封裝新材料南寶樹脂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

推薦閱讀

輝達營收優於預期但股價挫5％　陸行之提四點分析

輝達營收優於預期但股價挫5％　陸行之提四點分析

AI龍頭輝達今日公布財報，雖然營收、獲利都高於預期，但盤後股價重挫5%，對此知名半導體陸行之表示，市值王股價這3個月頻創新高，而一丁點超越市場預期的三季度展望，短期實在無法讓滿手及空手的投資人再大幅加碼，但輝達第三季營收沒有包含H20的出貨，因此陸行之認為，這部分營收應該會有上修空間。

2025-08-28 10:14
美政府抽AI晶片15%尚待討論　輝達曝「有法律風險」

美政府抽AI晶片15%尚待討論　輝達曝「有法律風險」

晶片大廠輝達（NVIDIA）表示，川普政府計劃對公司向中國銷售的人工智慧晶片徵收 15% 的佣金，但該計畫尚未取得初步進展，並可能帶來法律風險。

2025-08-28 12:23
跟著大盤賺！14檔台股基金領先創高　報酬率驚人

跟著大盤賺！14檔台股基金領先創高　報酬率驚人

台股昨（27）日收盤收在24519.9點，再度創下歷史新高，今年來大盤上漲6.45%，連帶的台股基金績效也績效長紅；根據CMONEY統計資料顯示，共有14檔台股基金淨值表現在前一日領先大盤創下新高，分別群益馬拉松基金、野村中小、野村優質、PGIM保德信中小型股等14檔基金領先創下新高。

2025-08-28 11:32
中國版輝達誕生　謝金河：寒武紀市值一度超車茅台

中國版輝達誕生　謝金河：寒武紀市值一度超車茅台

輝達甫公布最近一季財報，盤後一度下跌5%，財信傳媒董事長謝金河觀察到中國大陸AI公司—寒武紀，在政策加持下，正式轉虧為盈，以「寒武紀撐起中國科技新希望」為題撰文，昨（27）日盤中股價創下1464.98元人民幣，股價一度超越貴州茅台，這反也中國的半導體進口替代正在全力發酵，尤其輝達的H20中國拒用，意味其有強大企圖心要在AI晶片市場搶下一席之地。

2025-08-28 09:56
滙豐調查：台灣富裕投資人67％持有股票　現金比例降至25％

滙豐調查：台灣富裕投資人67％持有股票　現金比例降至25％

滙豐最新發表的《富裕投資者簡報2025》(2025 Affluent Investor Snapshot)顯示，有67%的台灣富裕投資人現在持有股票，是受訪12個市場中比例最高；其次為定期存款(41%)，及包含指數股票型基金(ETF)在內的資產管理商品(38%)。投資市場方面，除台灣本地市場外，受訪者在未來12個月內最看好美國，其次是日本和中國大陸。全球受訪者同樣對美國市場最有信心，其次看好歐洲和亞太地區。

2025-08-28 13:45
罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

4大跨國會計師事務所在台灣留才卯足全勁，今年經理級以上高階主管晉升都在百人以上，合計已衝破764人，讓過往會計師事務所基層難向上爬、高階人才難升級的現象出現變化。

2025-08-28 00:02
全球央行總裁評比！　楊金龍重回「A級總裁」拿下 A-

全球央行總裁評比！　楊金龍重回「A級總裁」拿下 A-

環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比，台灣央行總裁楊金龍去年僅獲B+，今年重回「A級總裁」，獲得評比「A-」。

2025-08-28 16:11
街口支付用戶突破700萬用戶　祭隨機最高回饋77%

街口支付用戶突破700萬用戶　祭隨機最高回饋77%

街口支付經歷母公司街口金科與泰山的訴訟風波，快速穩定品牌恢復使用，吸引用戶與店家重建信心，近日正式宣布用戶數突破700萬大關，成為全台第二家突破700萬用戶的電子支付業者，祭出優惠活動，於8月30日起，為期四周，在雙北、桃園、台中等7個夜市推出「夜市美食一元閃購」，自9月1日至7日，所有用戶不限消費金額與指定通路「驚喜返幣」，隨機回饋最高77%。

2025-08-28 16:03
台銀看房市「價穩量縮」　董座凌忠嫄：房價沒有再上揚

台銀看房市「價穩量縮」　董座凌忠嫄：房價沒有再上揚

央行去年9月祭出第7波選擇性信用管制，抑制房市過熱。台灣金控、台灣銀行董事長凌忠嫄今天表示，房市現在是價穩量縮，這段時間房價已經穩住，「維持了很長一段時間，它（房價）沒有再一直往上走」，她強調，對於新青安、築巢優利貸與無自用住宅等族群，台銀一定會協助購屋者。

2025-08-28 15:17
航港大數據創意應用競賽參賽隊倍增　陽明、交大為社會與學生組第一

航港大數據創意應用競賽參賽隊倍增　陽明、交大為社會與學生組第一

航港局為促進航港產業數位轉型並落實開放政府，除蒐整各項航港數據、資料，於「iMarine航港發展資料庫」公開，並辦理「第5屆航港大數據創意應用競賽」，參賽隊伍自去年的40隊增至79隊，陽明海運與交通大學參賽團隊分列社會組與學生組第一。航港局並宣布明年首獎獎金將自10萬元提高為15萬元。

2025-08-28 15:12

讀者迴響

熱門新聞

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

高鐵停用台灣Pay　財金公司急發3點聲明

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

全台地熱探勘大突破！宜蘭鑽抵4000公尺

高息ETF真正香！　一表盤點前十大規模總報酬率表現

投資眼光放遠　粉專教4招「攻略高薪工程師」

國泰未來保險體驗日9/24登場　「技術+場景+人性」重新定義台灣保險科技

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

貨櫃諮詢公司估未來4年需拆解450萬箱運力　相當於過去25年總量

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366