保險卓越獎揭曉　富邦人壽勇奪2金3銀共5項肯定

圖、文／富邦人壽提供



由財團法人保險事業發展中心主辦「2025年第十一屆保險卓越獎」成績揭曉，富邦人壽勇奪2金3銀共5項肯定，包括「風險管理專案企畫卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎、「保戶服務卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「保障型商品推展卓越獎」銀質獎。此外，亦第十四度榮獲《World Finance》（世界金融雜誌）評選為「台灣最佳壽險公司」，以及《The Global Economics》（全球經濟雜誌）頒發「壽險業最佳永續實踐獎」等多項國際殊榮，憑藉多元經營佈局與持續推進的永續策略，持續締造卓越佳績，展現全方位的專業實力。



富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽今年已累計榮獲國內外超過30項獎項肯定，不僅是對全體同仁追求卓越的肯定與鼓舞，更具體彰顯富邦人壽的品牌價值與專業服務，將持續發揮「正向力量 豐富生命」的經營理念，積極響應金融大回饋與台灣社會共好，同時也不斷開發符合民眾需求之創新保險商品，亦深化內部風險控管機制與資安防護，提供客戶最安全信賴的保險服務，實踐永續經營的承諾。

精準量化風控迎接新監理時代 持續實踐永續承諾回饋社會

壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS制度，面對制度轉型帶來的重大挑戰，富邦人壽展現完善的前瞻準備與風控成果，包括利率模型建構與決策輔助、資產負債風險管理精進、信用風險前瞻模型建置，以及氣候實體風險衡量等，突顯公司在風控財工技術與量化研究上的深厚實力。富邦人壽不僅積極支援監理機關制度建置，也持續強化資本穩健性與永續揭露能力，體現在未來新制度下的積極布局與穩健地位，亦是連續第三度榮獲「風險管理專案企畫卓越獎」金質獎肯定。

基於公平待客核心理念向社會倡議「平權」，連結國際趨勢聚焦運動平權推廣，攜手各界力量打造身障共享體育賽事、推動場域無障礙優化、號召大眾重視平權，建立身障運動員友善環境，包括支持富邦悍將主場館新莊棒球場無障礙設施增建、高雄富邦馬拉松為全台第一場讓輪椅參與的馬拉松、輪椅籃球中華隊首登富邦人壽UBA小巨蛋舞台，推動台灣運動平權，榮獲保險卓越獎「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎肯定。



創新保險商品回應醫療趨勢 數位服務友善每一位客戶

113年國人十大死因癌症連續43年居首，富邦人壽洞察癌症精準治療需求，然現行多數醫療險仍以住院為給付條件，不僅導致自付醫療費用高，也可能造成醫療資源浪費，「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」首創癌症門診也能實支實付，只要超過自負額並在限額範圍內皆可申請理賠，解決過往「非住院診療」之保障缺口，亦兼顧癌症病友對於高端醫療的需求，展現富邦人壽對醫療保障的前瞻思維與創新作為，奪下「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎；同時也透過辨識社會變遷風險之因子，持續設計多種適合不同年齡層的保障商品，實現社會責任與商業價值的雙贏，獲得「保障型商品推展卓越獎」銀質獎肯定。



於保戶服務面，富邦人壽以人為本之精神，積極實踐數位創新、公平待客與普惠金融，榮獲「保戶服務卓越獎」銀質獎。推出綠色投保快速通，開辦線上簽署行動投保同意書達成投保全程無紙化，並首創業界「兩小時線上快速發單」之創舉，給予保戶全新的投保服務體驗，透過「雲端e櫃檯」不限時地多人視訊網路服務，讓保戶免去舟車勞頓與等待時間，能在線上同框進行保單服務，運用MID保戶自主式完成風控取代傳統電訪，同時也首創APP「金融友善服務專區」讓服務更多元，亦在行動支付的創新服務，為首家申請LINE Pay綁定信用卡試辦並獲准正式開辦，客戶選用上述行動支付方式，實現24小時內輕鬆繳費。為讓保戶在繁忙的生活中不錯過重要訊息，除了傳統的信函、簡訊和電子郵件通知外，還可透過LINE即時接收通知訊息；此外，詐騙事件猖獗，率壽險業之先推出商用簡碼「68999」為官方簡訊發送碼，讓保戶清楚辨識。



榮獲國際雜誌肯定 穩健風控策略民眾安心信賴

此外，也持續以「低碳、數位、激勵、 影響」四大永續策略、創造永續價值，不僅榮獲《The Global Economics》（全球經濟雜誌）頒發「壽險業最佳永續實踐獎」，更第14度勇奪《World Finance》（世界金融雜誌）評選為「台灣最佳壽險公司」殊榮，評審團肯定富邦人壽是一家具有高度韌性商業模式的壽險公司，在市場波動中持續締造佳績，並擁有可靠的聲譽、穩健的風險控管策略，以及以客戶為中心的數位創新策略，帶給台灣民眾安心與信賴。