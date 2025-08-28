ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

雄獅看好歐洲旅遊市場　樂觀看下半年連假多帶動需求

▲雄獅總經理賴一青（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

隨著國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等歐洲直飛航點，中東三大航空阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極布局台灣轉機市場，進一步推升台灣赴歐旅遊熱度。根據雄獅（2731）觀察，目前熱門地區依序為：東歐（奧捷斯匈）、西歐（荷比法）、中歐（德瑞）、南歐（西葡義希）及北歐；旅客需求也正朝「長天數、慢旅行、深主題」的模式發展。

根據數據顯示，12日以上歐洲旅遊行程的出團佔比，在疫後成長超過3倍；同時，具備深度、主題性的產品也展現出強勁的成長力道，例如，受惠於極光爆發週期，北歐四國1月至7月出團人數較去年成長7成5；西班牙朝聖之路的出團人數呈現倍數成長，這些數據都顯示市場對特色旅遊的需求持續升溫。

雄獅今日表示，雖然關稅不確定性仍在，但因為下半年有新增連續假期利多，還有新航班，因此預期下半年有望延續上半年的年成長幅度，法人則預估，全年有望維持雙位數成長目標。

至於政府普發現金政策效應，雄獅則說，由於金額有限，下半年新增連續假期的受益更大，在新台幣升值帶動下，也持續看好旅遊市場，特別是長程線需求強勁，因此值得期待。

雄獅也透露，歐洲市場受惠旅遊天數拉長成為一大營運黑馬，營業額比疫情前成長約2至3成，訂單能見度更達明年六月。

雄獅旅遊憑藉多年累積的議價優勢、採購能力與通路網絡，出團量穩居市場龍頭，成為年度最主要的成長動能之一。歐洲產品線涵蓋高CP值的「特選」行程、深度「經典」系列，以及專為中高端客群打造的「旗艦」路線，其中「經典」與「旗艦」合計佔比超過7成，顯示旅客對高品質旅遊的需求持續提升。

針對金字塔頂端市場，雄獅更以高端品牌「璽品假期」提供尊榮專屬體驗。今年雄獅再度引領市場話題，推出新企劃「用新玩歐・2026最新歐洲推薦玩法」，包含深度慢遊、北歐極光狩獵，以及法羅群島、巴爾幹半島等小眾目的地，滿足旅客多元化的探索需求。此外，「歐亞非購物節」現正熱烈展開中，凡報名今年11月至明年3月間出發的指定行程，每人即可獲得最高100歐元（或100美元）購物金。

雄獅指出，以往歐洲團體旅遊天數約為10天左右，據雄獅觀察疫後國際旅遊恢復，旅客希望能夠一次玩得盡興，傾向拉長旅程天數，12天以上行程日益受到青睞，因此行程規劃上採雙點進出航班，或以鐵路銜接，不僅提升行程效率也增添豐富性。

針對二訪或追求深度體驗的旅客而言，傳統頻繁拉車換宿、走馬看花的行程已無法滿足需求，取而代之的是在單一城市或國家停留更久的慢遊。隨著直飛航點不斷增加，此類行程的規劃也更具可行性。特別是在捷克、義大利以及法國等熱門目的地，這股趨勢更為明顯，顯示旅客已從單純的打卡觀光，逐步轉向重視深度體驗的旅遊型態。

為此，雄獅設計「經典奧地利冰川公路10日」安排3晚維也納， 悠閒品味哈布斯堡王朝的壯麗，並往團體行程少見的的大鍾山冰川公路，見證歐洲最美的景觀公路；同時，鎖定近年歐美旅客口耳相傳的秘境「法羅群島」，雄獅首度推出「法羅群島系列行程」安排連泊三晚，探索世界最高的海上懸崖與峽灣。

另外，疫後報復性旅遊熱潮趨緩後，旅人的偏好正從大眾化轉向「主題化、深度化」，市場逐步由單純觀光，邁向更注重故事性與自我探索的旅遊體驗。以近年熱門的西班牙朝聖之路為例，越來越多台灣遊客選擇踏上這段旅程，不僅感受宗教氛圍，更在途中展開自我對話與心靈探索。雄獅首創小團體模式，貼心安排司機接送行李，最後頒發《朝聖者證書》，為旅客留下人生難忘的里程碑。

