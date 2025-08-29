76.7萬股東嗨翻！凱基金除權0.1元　上周填息今再填權

▲凱基金今完成填權息。（圖／凱基金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
凱基金（2883）今年股利含股票與現金，並選不同時間進行除權息，今（29）日除權，每股配發0.1股票股利，昨（28）日收盤價15.55元，今日除權參考價15.39元，早盤最高來到15.6元，完成填權走勢；此外，凱基金先前6月30日除息，每股配發0.85元股息，花了40天，已於8月22日完成填息。
凱基金自結7月獲利出爐，受惠股息入帳效益，新台幣7月貶值有利匯兌損益，旗下三大子公司7月獲利較6月大增，單月自結稅後淨利為51.51億元，累計前7月稅後純益達106.25億元，累計前7月每股稅後盈餘（EPS）為0.6元。
凱基人壽7月受惠於股息收入進帳，以及實現股票獲利，單月稅後淨利38.18億元，累計前7月獲利48.89億元，日前獲金管會許可適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」暫行措施，7月釋出的保險責任準備金將全數用以厚實外匯價格變動準備金，強化凱基人壽外匯避險操作彈性。
凱基銀行7月單月獲利6.71億元，月增7.5%，主要受惠利息及手續費收入穩定貢獻，放款業務動能強勁，累計前7月獲利40.5億元；凱基證7月獲利14.12億元，累計前7月獲利51.22億元；開發資本7月因投資部位評價波動，單月由盈轉虧，稅後淨損1.97億元，累計獲利也轉虧損，前7月稅後淨損0.8億元。
