快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

幸運兒是你嗎？114年3、4月期統一發票有3張千萬特別獎尚未有人出面領取，200萬還有2張，100萬則有1張也都還未領取，財政部提醒，中獎者務必在9月5日截止前完成領獎手續，否則屆時大獎金將全部充公入國庫。
1000萬元特別獎3張未領中獎地點如下：
App Store，訂閱費260元（台北市信義區）。
MOS BURGER，食品等共270元（台中市南區三民西路212號、214號1、2樓）。
Hi-Life萊爾富，飲品39元（高雄市大社區金龍路120號）。
200萬元特獎2張未領中獎地點如下：
Hi-Life萊爾富，飲品45元 (桃園市大觀路2段313號)
7-ELEVEN，飲品75元 （桃園市中壢區中正路1626號）
雲端發票專屬100萬元獎1張未領中獎地點如下：
Google Play，訂閱費399元。 （信義區）
114年3、4月期統一發票獎號於5月25日公布，千萬特別獎號碼為「64557267」，200萬特獎號碼為「64808075」，頭獎3組分別是「04322277、07903676 、98883497」，8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元；末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元；末6位相同得1萬元；末5位相同得4千元；末4位相同得1千元；末3位相同得200元。
