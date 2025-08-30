中光電、金居漲不停！籌碼集中、主力融資明顯　專家：順勢操作

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

文／玩股華安

近期櫃買市場落後補漲，其中以中光電（5371）與金居（8358）股價最受市場矚目，但隨之而來的是籌碼快速集中、融資大增下反而大戶籌碼愈發集中，法人態度也隨之轉變，引發投資人對高檔風險的關注。兩檔個股題材雖不同，一檔靠軍工的無人機題材、另一檔受惠伺服器高階銅箔需求，卻出現了相似的籌碼變化：大戶紛紛進駐、散戶逐漸退場，主力融資配合法人急拉股價。金居甚至在現貨處置交易後，資金全部往金居個股期中流竄，讓期交所都跳出來提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

中光電（5371）近一個月股價翻倍，籌碼快速集中於少數大戶，散戶比重明顯下降。短短 20 個交易日內，融資餘額大增約 3 萬張，若以均價 95 元計算，等於動用 28.5 億元 的槓桿資金。以市場常見的融資成數 60% 計算，借出金額約 17.1 億元，若年息 6%～7%，每天的利息成本就要 28～33 萬元。

這樣的資金規模意味著主力必須承受不小的成本壓力，若行情需要長時間維持高檔，利息開銷會隨著時間不斷累積。更不用說，如果資金還是透過其他額外方式籌措，實際壓力可能更大，也就更容易形成「快拉快出」的操作節奏。同時，融券餘額同步增加 3,600 張，顯示有空頭對作，使波動進一步加劇。外資、投信呈現輪流買超，協助推升股價逼近 127 元歷史高點。然而，美股科技股大環境轉弱，特別是輝達財報不如預期導致盤後大跌，可能壓抑 AI 概念股的續航力，進而影響大盤。一旦主力拉抬受阻，反手調節的壓力就會同步放大。

金居（8358）近期則呈現不同結構。8月27日外資賣超1,222張、投信賣超1,979張，連續站在賣方。過去四日外資與投信偏空，僅有自營商承接。

融資方面，金居在第一波大漲時（川普喊課50%銅關稅、同時銅箔缺貨潮）就已吸引主力融資大量進場，奠定股價基礎。近期融資反而連四日下滑，合計減少近7,000張。與中光電不同，金居利息壓力較低，因為早期就完成布局。

值得注意的是，金居現貨雖進入處置交易，個股期貨的交易熱度卻持續升高。根據期交所資料，全市場金居期貨未平倉部位已達 14,574 口，其中前十大交易人空單部位約 4,000 口。期交所公告指出，截至 8 月 27 日一般交易時段收盤後，金居股票期貨，其全市場未沖銷部位表彰總股數占在外流通股數比例已達 14.21%。期交所提醒市場交易人，須隨時留意 未沖銷部位總額規定。

依規定，若某檔股票期貨的未平倉部位（不論多單或空單合計）達到標的股本的 15%，次一交易日起該期貨僅能進行反向沖銷，不能再新建部位；待比例回落至 12% 以下，限制才會解除，這一提醒也導致昨日金居期貨陷入恐慌，金居現貨、個股期貨一度漲停。

近期強勢股在現貨與期貨的資金結構都處於敏感階段，稍有風吹草動就會引發市場高度關注。整體來看，中光電與金居雖題材不同，但籌碼集中度高、主力融資明顯，行情也進入高檔敏感期。許多投資人往往在看到股價大漲時選擇放空，想要反向操作，但這種思維在主力控盤、籌碼集中之下，風險極高。事實上，除非市場已經出現高檔爆量、長時間盤整或異常狀況，否則強勢股突破新高後往往仍有續漲力道，放空者一旦停損不及，很容易遭遇軋空。

因此，在這種格局下，投資人與其和主力對作，不如順勢操作；若真的想放空，也應保持紀律，靜待籌碼鬆動的明顯訊號再行評估。強勢股的轉折難以預測，操作上切忌心態逆向，以免陷入不必要的風險。

