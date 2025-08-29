資金行情3動能！投信：台股創高不預設高點　庫存回補潮將來襲

▲聯準會9月啟動降息，創造資金動能。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

台股加權指數近期衝上24,551點，創下歷史新高，隨後震盪盤整，今（29）日加權指數收24,233點短暫熄火，市場呈現明顯類股輪動，波動加劇。面對第四季與2026年初的市場走向，投資人關注資金動能是否延續，以及基本面能否提供支撐對此，國泰投信認為，台股創新高，但仍不預設高點，台股已進入資金行情階段，明年上半年有望迎來消費性電子的庫存回補潮，主因在於關稅議題逐漸鈍化，品牌廠商將恢復備貨動能，屆時不僅AI題材受惠，民生消費品也可能同步啟動拉貨。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢分析，這波台股創高並非泡沫堆疊，而是政策壓力逐步解除後的合理反應。美股主要指數先前率先創高，主要因資金集中效應，美國「大而美法案」、「GENIUS天才法案」通過，穩定幣監管架構建立，以及「聯準會預期9月重啟降息」，三大因素促使美元乘數效果擴大，資金行情提前啟動。台股則因晶片法案與川普激烈關稅政策影響，於4月提前「清創」後至今融資餘額仍處低檔，顯示市場尚未過熱，如今關稅不確定性逐漸解除，投資人心中最大疑慮已消除，台股創高具備基本面支撐。

展望第四季，梁恩溢指出，資金行情將成為主軸，三大動能值得關注。首先，美國降息後外資可望重新買超台股。其次，內資可能進行換匯，將資金轉向台股配置。第三，台商資金回流的五年限制逐步釋放，過去資金多流向房地產，但在央行《平均地權條例》、信用管制等政策下，資金有望轉向股市，為台股注入新一波動能。

至於2026年上半年，梁恩溢認為，美國消費力道將逐步釋放。目前消費性電子庫存處於低檔，品牌廠商因關稅議題不敢堆貨，但隨著政策鈍化、法案發酵，美國消費者手上資金充裕，購物需求蓄勢待發。Walmart、Costco等大型零售商庫存偏低，預期將啟動庫存回補潮，屆時不僅AI題材受惠，衣服、鞋子、電視、電腦等民生用品也隨時都有可能啟動拉貨，可望帶動台股相關供應鏈營收。



