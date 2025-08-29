台新新光金首場法說！銀行明年6月合併要延後　公司曝原因

逾26萬股民揪心！00918配息縮水至0.52元 年化配息率9%

資產規模828.87億元、受益人數26.53萬人大華優利高填息30（00918）於今（29）日公布這一季配息0.52元，較前一季0.7元縮水，以今日收盤價22.72元計算，年化配息率約9.15%，除息交易日為9月18日，收益分配發放日10月15日。

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋 9／5到期

幸運兒是你嗎？114年3、4月期統一發票有3張千萬特別獎尚未有人出面領取，200萬還有2張，100萬則有1張也都還未領取，財政部提醒，中獎者務必在9月5日截止前完成領獎手續，否則屆時大獎金將全部充公入國庫。

快訊／K董重臣異動！星宇航空公關長聶國維退休 梁文龍接任

星宇航空（2646）公關長「聶公」聶國維今日傳出將退休卸下公關長職務，未來將由商務長梁文龍接任，《ETtoday》記者致電聶國維求證，聶國維對此證實並表示，他認為現在是很好的時機來申請退休，未來會以顧問身分繼續在星宇服務。

76.7萬股東嗨翻！凱基金除權0.1元 上周填息今再填權

凱基金（2883）今年股利含股票與現金，並選不同時間進行除權息，今（29）日除權，每股配發0.1股票股利，昨（28）日收盤價15.55元，今日除權參考價15.39元，早盤最高來到15.6元，完成填權走勢；此外，凱基金先前6月30日除息，每股配發0.85元股息，花了40天，已於8月22日完成填息。

輝達揭露兩大客戶佔營收近四成 市場憂「客戶集中風險」

根據外媒CNBC報導，輝達在美國時間週三向證交會（SEC）提交的最新財報文件中披露，第二季有兩大客戶合計貢獻公司39%的營收，令市場對其過度依賴少數客戶的風險再度升溫。

輝達股價下半年走勢 高盛點名三大關鍵

外資高盛釋出最新報告指出，輝達（Nvidia）股價未來數月的走勢，關鍵並非公布的財報，而是三大因素：AI資本支出指引、次世代晶片「Rubin」的進展，以及中國業務的不確定性。

8月台股連四紅 9月迎降息潮帶動一波資金行情

AI族群領軍，美股攀升，台股8月指數創下24570點新高，月線有機會收漲900多點，創下連四紅，至於9月行情，美國總統川普口中的「Mr. Too Late」美聯準會主席鮑爾總算轉鴿，市場預估美聯準會有望於9月宣布降息，將為全球股市帶來新一波資金行情，統一投信分析，台股在資金挹注、獲利上修和不確定性淡去所組成的黃金三角撐腰下，可望形成「金蛇擺尾」的走勢。

「一支鋼筆」讓川普與李在明打開僵局！ 筆芯製造商股價大漲

南韓總統李在明赴美會晤美國總統川普，而李在明簽字時使用ZENYLE鋼筆，吸引川普目光，而李在明立刻把筆轉贈給川普，而生產筆芯的MonAmi股價連續兩天大漲，這段過程被財信傳媒董事長謝金河在臉書以「一支鋼筆打開了僵局」為題撰文。

出手併購壽險 兆豐金總座：IFRS 17接軌添評估難度

三商壽（2867）採取邀請制競價出售，今（29）日兆豐金（2886）的法說會，也被到是否參與？總經理張傳章表示，壽險業確實是集團長期設立的發展目標，但是考量2026年IFRS 17接軌的資本壓力，短期內很難準確評估併購價值，目前沒有具體規畫。

談財經內閣挑戰 黃志芳表示貿協將用更新穎的數位AI來做行銷

外貿協會董事長黃志芳今(29)日被媒體問到內閣改組後財經部分的挑戰，表示他想行政院團隊都已做最好的準備，貿協方面將持續協助微型中小企業發展，加強企業從事國際行銷，分散市場，並用更新穎的數位AI來做行銷，包括未來新的商業模式，讓企業未來更有競爭力。