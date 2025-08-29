台新新光金首場法說！銀行明年6月合併要延後　公司曝原因

▲台新新光金合併首場法說登場。（圖／記者巫彩蓮攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台新新光金（2887）7月24日完成合併後，今（29）日舉行合併後首次法人說明會，總經理林維俊被問到旗下子公司合併進度，銀行原定合併時間落在2026年6月22日，但因IT作業系統較為複雜，合併時程有可能延後。
林維俊談到，兩家金控各家子公司合併進度規劃，依據計劃台新投信、新光投信將於2025年11月合併；接下來新壽、台新人壽兩家壽險合併時間為2026年1月1日；元富證券、台新證券會在2026年4月6日合併；台新銀、新光銀合併時間落2026年6月22日，由於IT系統比想像中來得複雜，基於客戶權益為優先考慮，銀行合併可能延後。
上半年新台幣匯率急速升值，壽險海外投資部位承受相當壓力，林維俊說，新壽釋出責任準備金631億元，當中611億元放入外匯價格變動準備金，而台新人壽釋出52億元，其中26億元轉入外匯價格變動準備金。
截至6月底，新壽的外匯價格變動準備金餘額來到617億元，截至目前超過700億兀，新壽6月底的淨值比4.26%。
台新新光金控今年上半年稅後淨利102億元，每股淨值為12.81元，每股稅後盈餘0.71元，年化股東權益報酬率為10.61%，台新金控、台新銀行、台新人壽及台新證券資本適足率分別為132.7%、14.6%、458%、237%。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.14%及921.5%，授信資產品質維持良好。
子公司台新銀上半年稅後淨利達99億元，年成長14.3%。全行總放款相比去年同期增長8%，全行總存款則年增5.6%，存放比74.2%。在各項主要收入方面，上半年淨利息收入達158億元，年增10.7%；淨手續費收入83億元，年增16.2%，主因為財富管理與信用卡業務動能強勁。在信用卡表現方面，收單家數上升至17.9萬家，有效卡數已突破487萬張，整體業務均穩健成長。
子公司台新人壽持續關注社會趨勢與客戶需求，上半年稅後淨利13億元，初年度保費收入為206億元，市佔率自去年底3.08%提升至4.07%；另外，子公司台新證券的業務表現方面，台新證券受到市場波動影響，上半年稅後淨利5億元。台新證券自推出在台新銀行APP也能線上開立證券戶的功能，今年上半年線上開戶比例已經提升至整體開戶數的6成。
