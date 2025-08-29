築間催出新品牌麟德殿牛肉麵　目標每2個月開一間

▲築間總經理周秀花（左）與三億茶總監吳宗翰（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

連鎖鍋物品牌築間（7723）新品牌再加一！築間看好年產值逾50億元的牛肉麵市場商機，正式推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，首家店面開在台北中山商圈，未來將以平均2個月展一家新店的速度拓展，主要鎖定六都區域。

築間針對新品牌牛肉麵也表示，目前設定客單價為300-350元之間，目標單店營收為每月200-250萬元。

築間全新品牌「麟德殿牛肉麵」，以「傳統X創新」為核心理念，更特別的是，品牌跨界攜手南投百年茶廠三億茶行旗下「山倍烘焙專門茶飲店」，共同研發近 25 款烘焙茶飲，以茶香交織牛肉麵滋味，展現對在地飲食文化的堅持與創新。

築間也指出，首店選址於台北市南京東路中山商圈，坐擁多元商業型態與高消費力上班族群，更能吸引源源不絕的國內外觀光人潮。未來，「麟德殿牛肉麵」將持續深耕餐飲品質與品牌精神，並計劃拓展至全台主要城市，將這份獨特的美味帶往更多地方，成為集團餐飲版圖的下一個成長引擎。

築間也表示，集團持續深耕「火鍋」與「燒肉」市場版圖，透過資源整合與成本管控，靈活運用新舊品牌雙線並進的發展策略，以持續提升獲利能力。為進一步拓展餐飲領域版圖，集團正式跨足中式餐飲市場，下半年繼「麟德殿牛肉麵」後，預計再推出2至3個全新中式餐飲品牌。同時，亦積極且審慎評估與國內業者策略合作，以及海外品牌代理的可行性，期望藉此擴大消費族群，推動營運重回成長軌道。

