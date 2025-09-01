美股9月魔咒要來了？美銀：「這時機」逢低買入撿便宜

▲美銀分析師認為美股真正的考驗尚未到來。（圖／中新社）

華爾街股市上周五主要股指盡墨，標普500指數收黑 0.64%，輝達和其他科技股指數跌超3%。然而分析師認為，8月的下跌可能只是開始，真正的考驗尚未到來。

美銀數據顯示，近百年來標普指數9月下跌的概率爲56%，在總統上任第一年的9月更為嚴重，下跌概率提高至58%，而三十年來9月和10月是一年中美股波動最高的兩個月。

今年除了9月「魔咒」，美股還面臨多重挑戰，非農就業報告和兩次通膨數據發佈，還有備受關注的聯準會利率決議。美國總統川普持續抨擊聯儲局、呼籲降息、威脅其獨立性，進一步增加市場的不確定性。

根據Citadel Securities數據顯示，自2017年以來，在強勁的6、7月之後，散戶買入活動在8月開始放緩，而9月往往是一年之中散戶投資者參與度最低的月份。

美銀分析師Matthew Welty表示，隨著市場在夏季創下新高，一些投資者可能會覺得有必要至少回籠部分資金。Welty指出，聯準會和川普都可能對任何美股壓力做出反應。因此美銀認爲，秋季的美股拋售可能是一個絕佳的逢低買入機會。

