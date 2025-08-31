高通攜華碩、台灣微軟舉行AI 黑客松　助開發者實現裝置上AI創新應用

▲高通攜華碩、台灣微軟舉行AI 黑客松。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

高通攜手華碩、台灣微軟與仨宇共同舉辦的「Qualcomm Edge AI Developer Hackathon高通台灣 AI 黑客松」，30日在歷經徵件初選及24小時的實體競賽後圓滿落幕。參賽團隊涵蓋學生與來自多元產業的業界人士，充分展現台灣開發者強勁的創新能量，能善用邊緣AI的即時性、隱私保護與高效能等特性，迅速打造出高效AI應用程式。

高通持續推動邊緣AI應用創新，透過在台舉辦黑客松，期盼鼓勵開發者運用搭載Snapdragon X系列平台的Windows PC，為新一代行動筆電開發具開創性的裝置上或混合式AI應用。首屆黑客松自眾多報名隊伍中挑選出共18支開決賽團隊熱情參與，運用Qualcomm AI Hub的AI模型資源，以及仨宇專為黑客松推出的Turu工具，快速打造出能解決生活中繁瑣任務的AI創新方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

參賽團隊經過24小時腦力激盪與現場業師指導，由學界與業界專家組成的評審團最終選出三支優勝隊伍。獲得本次競賽冠軍的團隊為「隊長決定就好」，其運用AI協助使用者對龐雜檔案迅速進行分類的創新概念，大幅縮短使用者尋找正確檔案的時間，在實用性與創新理念上相當亮眼。第二名為「Brain404」，其專為會議開發的解決方案，導入AI精準生成摘要，接近商品化的成熟度令人驚豔，可望大幅提升會議效率，展現了市場潛力與實際應用價值。

獲得第三名的「海洋的後裔」，運用裝置上AI為缺乏穩定網路支援的海上作業，提供更準確可靠的氣候與海象分析，以確保出海任務順利，極具社會關懷與應用價值。前三名團隊分別獲得新台幣15萬元、10萬元與5萬元的獎金，並將有機會於高通官網部落格露出、高通Discord 伺服器線上直播與 Qualcomm AI Hub 專案收錄，讓這些寶貴創意躍上國際舞台，連結廣大開發者社群，推動更多突破性的應用誕生。