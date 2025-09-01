H1前30大貨櫃港僅香港與高雄裝卸量衰退　未來轉口貨難見增長

▲上半年全球30大貨櫃港當中，僅有香港與高雄港裝卸量出現衰退現象。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

Alphaliner公布的上半年全球30大貨櫃港當中，僅香港與高雄港裝卸量出現衰退現象，分別衰退3.4%與2.2%，香港排名從去年的第11掉到15，高雄從18掉到20，而香港曾經連續11年蟬聯全球第一大貨櫃港，高雄則是連續7年蟬聯全球第三大貨櫃港。業界高階指出，中國大陸與東南亞港口的興起，讓這兩個港的轉口貨衰退是主要原因。

香港是在2005年被新加坡取代世界第一的寶座，而在此之前，該港因大陸經濟的快速成長帶來大量轉口貨，因此即使本身進出口貨很少，也能拿下世界第一。但在大陸港口積極建設後，深圳、鹽田、廈門等港興起，香港的轉口貨也逐年降低，上海則是在2010年登上世界第一至今。

在今年上半年的10大貨櫃港當中，中國大陸的港口就佔了6個，包括排第1的上海、3到6的 寧波、深圳、青島、廣州與排第8的天津。排第2的是新加坡、第7是釜山，9、10是洛杉磯與長堤、杜拜。

高雄港因為擁有極佳的地理位置與經營效率，在1985年就曾登上全球第3大貨櫃港，1993-1999年連續7年蟬聯全球第3大，之後因為東南亞與大陸港口興起，形成彼長我消狀態，去年全年排在第18，今年上半年掉到20名。

曾經擔任外籍船公司高雄港專用碼頭總經理的業界高階認為，爭排名沒有意義，港口在自己能力範圍內做到客戶滿意，港口賺錢才是正道。

他指出，裝卸量做大一定要靠轉口櫃，但是轉口櫃是機會財，各國只要本國港口建設好了，貨就不需要送到轉口港轉口，現在大陸港口一個比一個新，高雄和香港能分到的轉口櫃只有越來越少，不可能增加了。

不過也有業界高階認為，我國貨櫃港發展的早，擁有不少人才，但是對外投資相當保守，曾經有多南亞國家邀請投資卻未能出手，像阿拉伯聯合大公國國有企業杜拜環球港務集團(DP World)，目前是全球第三大貨櫃碼頭營運商，擁有52家貨櫃碼頭公司、4個自由貿易區和3個物流中心，辦事處遍布全球30個國家。