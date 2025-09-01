四大高股息ETF績效檢視：股災後至今誰最強？

▲台股今年續創新高，高股息ETF表現同樣吸睛。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

不受高關稅陰霾干擾，台股今年續創新高，高股息ETF表現同樣吸睛。統計自4月股災後至今，四大高股息ETF中，復華台灣科技優息（00929）無論含息或不含息報酬率皆奪冠，元大高股息（0056）居次，兩檔ETF報酬率皆突破22%，表現亮眼。

美國總統川普於今年4月2日拋出對等關稅政策，重擊市場信心，台股在4月7日至9日短短三日跌掉近兩成，寫下史上罕見的暴跌紀錄。不過，隨著美方宣布關稅調降及科技股基本面穩健，台股自低檔震盪回升，並於上周五（8/29）再創歷史新高，攀抵24,570點。

台股走揚同步推升高股息ETF表現。觀察自4月9日以來四大高股息ETF績效，復華台灣科技優息（00929）最為突出，雖然配息僅0.34元、在四檔中最低，但因100%聚焦科技股，成功掌握今年科技族群領漲契機，不含息報酬率高達22.15%，甚至超越國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）的含息報酬率，顯示00929並非依賴高配息，也能展現強勁表現。若計入配息，其含息報酬率更達24.55%，勇奪含息與不含息雙冠王。

值得注意的是，00929在績效亮眼帶動下，受益人數已出現回穩跡象。特別是中大戶資金動向方面，持有10張以上級距的減少趨勢明顯趨緩，其中200至400張及400至600張區間更已由負轉正，顯示大戶資金開始回流，為後續行情挹注新動能。

元大高股息（0056）因配息金額高達1.05元、居四檔之首，使得含息報酬率達23.4%，不含息則為22.13%，表現同樣突出，僅次於00929。國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）不含息報酬率約落在15%至16%，靠配息拉抬後，含息報酬率仍能維持在約20%左右。

隨著ETF配息新指引上路，未來ETF配息率不得超過追蹤指數的股息收益率，且收益平準金啟動條件更趨嚴格。市場分析，高股息ETF動輒10%以上配息的情況將不再容易出現，未來投資人更需回歸觀察ETF的實際績效，才能掌握其真正的投資價值。