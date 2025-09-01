揚秦代理「檳城煎蕊」進駐SOGO忠孝館　目標首年展店三間

▲揚秦代理馬來西亞知名餐飲品牌「檳城煎蕊」，首店進駐SOGO台北忠孝館美食街。。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

揚秦國際企業（2755）旗下代理品牌「檳城煎蕊」首家門市於今（1）日在遠東SOGO百貨台北忠孝館美食街熱鬧開幕，揚秦表示，「檳城煎蕊」是來自馬來西亞檳城的街邊小吃，品牌從甜點攤車起家，成立已近九十年，至今門市已擴及馬來西亞各城市的百貨商圈，進駐台灣第一站即選定人潮與買氣最盛的SOGO百貨忠孝店，將檳城正宗美食呈現給台灣大眾。

揚秦董事長卓靖倫表示，揚秦今年簽訂品牌代理，引進馬來西亞具有八十九年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來到台灣，檳城煎蕊創立於西元1936年，由馬來西亞檳城街邊的「檳榔律馳名潮州煎蕊」甜點攤車起家，傳承至今已成為馬來西亞最具代表性的餐飲品牌之一，「檳城煎蕊」也將成為揚秦旗下第五個美食品牌，該品牌在台灣的第一家門市從SOGO百貨忠孝店出發，未來也將持續進駐高人流的百貨商圈，擴大揚秦發展多品牌的美食版圖。

卓靖倫針對新品牌也表示，檳城煎蕊是旗下第一個代理品牌，客單價預估為200-250元，目標要挑戰百貨商場店王，目前規劃一年內再開三間店，都會以商場店為主，暫時不開街邊店，在新品牌助力下，加上原本的品牌展店，今年營收有望雙位數成長。

卓靖倫指出，檳城美食被當地居民稱為「馬來西亞最美味的佳餚」，其地位猶如台南是台灣的「街頭美食之都」一般。品牌最具特色的「煎蕊」是馬來西亞傳統甜點冰品，是以刨冰加上溶入斑蘭葉汁的粉條和紅豆等食材，再淋上椰奶和祖傳三代的秘製糖漿，其中香氣獨特的「斑蘭葉」素有東南亞香料之王的美稱，是南洋風味料理必備。檳城煎蕊不僅是檳城當地最具代表性的小吃，更是旅遊時不容錯過的排隊美食，將檳城飲食文化原汁原味在台灣重現。

台灣首家門市推出的檳城三寶，含括正宗的「檳城招牌煎蕊」、「檳城白咖哩海鮮麵」及「檳城水果羅惹」三項餐點，融合了主食、小吃與冰品的馬來西亞風味餐，除次之外，菜單中還有「檳城蝦麵」、「粿條湯」、「板麵」等精選檳城美食。卓靖倫表示，「檳城煎蕊」品牌是以馬來西亞道地美食為定位，將承載檳城人數個年代的經典美食，呈現給台灣大眾。

