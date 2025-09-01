靠全職當沖過生活！大咖前輩「打破2迷思」：散戶買0050就好

▲真的可以靠全職當沖過生活嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

為了增加被動收入，越來越多人都開始學習投資，甚至把這當作主要收入，有網友好奇，現實生活中真的有人靠全職當沖過生活嗎？貼文釣出「核能流言終結者」創辦人黃士修留言，過去靠長期存股累積財富，但自2024年起決定挑戰當沖，建議散戶最好的投資策略，就是買0050，並強調「不要開槓桿！」

黃士修在PTT回文，分享投資心得，以往都是做長線，累積了一筆錢，2024年後把存股全數賣出，挑戰全職做交易，並從當沖開始練，他點出兩大迷思，其一，選股策略並不值錢，「在市場上生存，靠的是紀律，看錯就砍單，不要坳也不要裝，盈虧都自己負責。」其二，投資與交易完全不同，投資重視估值與基本面，交易則是照劇本走，順勢操作，不猜頭、不抄底。

他也提到，模擬帳戶雖能練習，但交易最難的是，真金白銀下注時的心理壓力，「每一次虧損，都要真的痛才會學到東西。」他曾刻意重倉並快速停損，發現自己痛的不是瞬間噴掉幾十萬，而是違反規則，「不在意金錢，反而能在這個市場上賺錢。」

他坦言，從此無論賺賠，他都視為「增加籌碼」或「修正操作」的機會，平日更養成覆盤記錄的習慣。黃士修建議散戶，最好的投資策略就是買0050，「閒錢分批買，不要管波動，只拿取參與市場的紅利」，最重的是，絕對不要開槓桿，自己的風險控管嚴格到「連續停損幾十單都不會影響生活」的程度，因此能在毫無後顧之憂的狀況下，專心享受這場「遊戲」。

