高息ETF修正配息！股怪教授謝晨彥喊「非死刑」　曝主被動可共存

台股高息ETF配息縮水風潮難止，投資人心驚出脫，甚至竄出對相關投資「判死刑」的論點，不過「股怪教授」、摩爾投顧分析師謝晨彥卻說：「這不是死刑，只是修正。」他同時建議高息ETF、主動式ETF應以「共存」而非排擠的角度看待。

規模千億以上的台股高息ETF幾乎都已擁有配息縮水的公告，年化分配率由去年風光的13%一路下滑，有多檔甚至已腰斬至7%左右，群益台灣精選高息（00919）最新一次公告每股配0.54元，首見縮水，但年化配息率奮力堅守10%水準。

謝晨彥表示，配息率高低，與市場景氣、公司盈餘、股利政策直接相關。當景氣下行，企業盈餘縮水，自然會壓縮股利。

謝晨彥指出，投資人對高息ETF投資應要看本質：配息的「來源」是否來自於穩健的獲利，而非短期挪用資本。短期高配息率可能犧牲資本利得，長期未必划算。

至於如才能對高息ETF持有健康觀點？謝晨彥指出，高息ETF適合「穩定現金流」需求，不應只看單次配息高低，而要觀察長期殖利率區間、成分股產業結構，以及基金公司再平衡的策略。

而在台股資產配置上，謝晨彥認為，從資金流向角度：目前市場明顯偏好AI及半導體等科技股，資金排擠效應確實壓縮金融股表現。不過謝晨彥指出，若是單看金融股的定位：短期缺乏題材，加上利差空間收斂，走勢可能偏整理。但金融股具防禦性、殖利率相對穩定，年底通常還有除息行情或年底作帳的資金回補。

操作心態上，謝承彥認為，若偏向短線，可以轉進具題材的科技；若偏中長期穩健配置，金融股不用完全出清，可視個人資金需求留部分作防禦。

另有法人指出，00919換股後金融股比重明顯提升，持股與「國民ETF」國泰永續高股息（00878）愈來愈像，由於配息實力高、含金量高、波動降低，更適合存股，加上新台幣單日動輒升1元的激情秀難再出現，下半年匯損利空因素降低，金融股後市可期。

主動式ETF列為配套

高息ETF除了配息受政策限制而縮水以外，近期因主動式ETF橫空竄出導致市場分流：謝晨彥認為，主動式ETF有靈活選股優勢，能快速因應市場題材，對高息ETF的被動篩選機制形成挑戰。

但謝晨彥也指出，高息ETF與主動式ETF定位不同，高息ETF主要服務「存股族」「領息族」，強調穩定現金流；主動式ETF則更適合追求超額報酬、願意承擔波動的投資人。未來趨勢：兩者將呈現「共存」而非你死我活。投資人可以依照需求搭配配置，例如：用高息ETF做底，主動式ETF做進攻。

投資專家也建議，高息00919搭配主動式台股ETF，像是主動群益台灣強棒（00982A），類股怎麼輪動都抓得住趨勢。