高息ETF修正配息！股怪教授謝晨彥喊「非死刑」　曝主被動可共存

▲▼00919配照。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲台股高息ETF配息縮水引投資人心驚，但專家認為不該對相關金融商品「判死刑」。（圖／陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股高息ETF配息縮水風潮難止，投資人心驚出脫，甚至竄出對相關投資「判死刑」的論點，不過「股怪教授」、摩爾投顧分析師謝晨彥卻說：「這不是死刑，只是修正。」他同時建議高息ETF、主動式ETF應以「共存」而非排擠的角度看待。

規模千億以上的台股高息ETF幾乎都已擁有配息縮水的公告，年化分配率由去年風光的13%一路下滑，有多檔甚至已腰斬至7%左右，群益台灣精選高息（00919）最新一次公告每股配0.54元，首見縮水，但年化配息率奮力堅守10%水準。

謝晨彥表示，配息率高低，與市場景氣、公司盈餘、股利政策直接相關。當景氣下行，企業盈餘縮水，自然會壓縮股利。

▲▼00919配照。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲高息ETF自2024年以來配息概況（圖／ETtoday整理）

謝晨彥指出，投資人對高息ETF投資應要看本質：配息的「來源」是否來自於穩健的獲利，而非短期挪用資本。短期高配息率可能犧牲資本利得，長期未必划算。

至於如才能對高息ETF持有健康觀點？謝晨彥指出，高息ETF適合「穩定現金流」需求，不應只看單次配息高低，而要觀察長期殖利率區間、成分股產業結構，以及基金公司再平衡的策略。

而在台股資產配置上，謝晨彥認為，從資金流向角度：目前市場明顯偏好AI及半導體等科技股，資金排擠效應確實壓縮金融股表現。不過謝晨彥指出，若是單看金融股的定位：短期缺乏題材，加上利差空間收斂，走勢可能偏整理。但金融股具防禦性、殖利率相對穩定，年底通常還有除息行情或年底作帳的資金回補。

操作心態上，謝承彥認為，若偏向短線，可以轉進具題材的科技；若偏中長期穩健配置，金融股不用完全出清，可視個人資金需求留部分作防禦。

另有法人指出，00919換股後金融股比重明顯提升，持股與「國民ETF」國泰永續高股息（00878）愈來愈像，由於配息實力高、含金量高、波動降低，更適合存股，加上新台幣單日動輒升1元的激情秀難再出現，下半年匯損利空因素降低，金融股後市可期。

▲▼00919配照。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲重量級高息ETF成分比較。（圖／ETtoday）

主動式ETF列為配套
高息ETF除了配息受政策限制而縮水以外，近期因主動式ETF橫空竄出導致市場分流：謝晨彥認為，主動式ETF有靈活選股優勢，能快速因應市場題材，對高息ETF的被動篩選機制形成挑戰。

但謝晨彥也指出，高息ETF與主動式ETF定位不同，高息ETF主要服務「存股族」「領息族」，強調穩定現金流；主動式ETF則更適合追求超額報酬、願意承擔波動的投資人。未來趨勢：兩者將呈現「共存」而非你死我活。投資人可以依照需求搭配配置，例如：用高息ETF做底，主動式ETF做進攻。

投資專家也建議，高息00919搭配主動式台股ETF，像是主動群益台灣強棒（00982A），類股怎麼輪動都抓得住趨勢。

推薦閱讀

64萬股民注意！00929配息維持0.08元　年化配息率5.4％

64萬股民注意！00929配息維持0.08元　年化配息率5.4％

擁有64.6萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息資訊，每股配發0.08元，以9月1日收盤價17.61元計算，單次配息率約0.45%，年化配息率約5.4%。

2025-09-01 17:33
浩鼎減資5成　彌補累虧逾78億元大洞

浩鼎減資5成　彌補累虧逾78億元大洞

浩鼎（4174）今日舉行重訊記者會，宣布董事會決議通過，將透過減資50%方式彌補累積虧損，進一步改善財務結構，提升公司淨值及營運體質。公司今後將專注在次世代抗體藥物複合體(ADC)的開發，並積極尋求臨床早期授權及全球合作機會。

2025-09-01 17:29
快訊／00919配0.54元縮水　年化分配率10%符合市場預期

快訊／00919配0.54元縮水　年化分配率10%符合市場預期

擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日公告最新收益分配，每股配0.54元，打破連續3次維持史上最高配息紀錄，同時為首次縮水。

2025-09-01 15:27
快訊／41萬股民注意！00713縮水配0.78元　9／19除息

快訊／41萬股民注意！00713縮水配0.78元　9／19除息

擁有逾41.49萬股民的台股季配型ETF元大高息低波（00713）今（1）日公告最新收益分配評價，每股配0.78元，為連續3次配息縮水，同時也是近9次配息金額最低，預計9月19日除息，10月15日入帳。

2025-09-01 14:25
康舒宣布董事長許介立回任總經理　加速集團整合與電源業務升級

康舒宣布董事長許介立回任總經理　加速集團整合與電源業務升級

康舒科技（6282）今日宣布，為進一步強化集團資源整合、推動能源業務布局升級，董事長許介立自即日起回任總經理，親自帶領團隊推進策略落實與業務拓展。此次人事調整為公司長期發展規劃的一環，旨在因應全球能源基礎設施重塑與產業格局變化，穩健推動下一階段成長。

2025-09-01 17:32
少年股神勇敢買！台股開戶數破1356萬創新高　19歲以下增幅最大

少年股神勇敢買！台股開戶數破1356萬創新高　19歲以下增幅最大

台股近期創下24570點新高，吸引開戶人數成長，證交所今（1）日公告8月底台股總開戶數至1356萬7161人，再寫下歷史新高，單月大增4萬7263人，其中，19歲以下月增1萬9345人，增幅最大。

2025-09-01 12:35
新經長丟連結敲立委拜會時間　龔明鑫致歉喊「失禮」

新經長丟連結敲立委拜會時間　龔明鑫致歉喊「失禮」

新任經濟部長龔明鑫今（1）日正式上任，不過隨即傳出立委楊瓊瓔等人接到經濟部以「丟連結」的方式要立委填寫Google表單提供龔明鑫挑出可以拜會的時間，引發立委不滿，龔明鑫隨後公開致歉，承認「失禮」。

2025-09-01 16:29
7檔本周除息ETF一表看　最佳年化配息率最高近8％

7檔本周除息ETF一表看　最佳年化配息率最高近8％

時序來到9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、統一台灣高息動能（00939）、群益優選非投等債（00953B）、凱基A級公司債（00950B）、大華投等美債15Y+（00959B）、統一ESG投等債15+（00966B）、新光BBB投等債（00970B）等共7檔即將在本周除息，這7檔都是月配型ETF，其中群益00953B以預估年化配息率7.85%奪下債券ETF配息王。

2025-09-01 10:58
川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

美國對等關稅持續干擾就業市場，勞動部今（1）日公告最新無薪假影響人數高達3055人，較前次公告增667人，整體減班休息統計上，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，續創今年新高。

2025-09-01 10:42
三商壽出售行情亮燈3萬人排隊買　中信金先議約小紅慶祝

三商壽出售行情亮燈3萬人排隊買　中信金先議約小紅慶祝

三商壽（2867）比武招親出售有了新進度，首輪邀約已在8月底截止並完成確認，由中信金（2891）與2家外資金融機構先行打入議約，消息傳來，今（1）日股價以5.7元開出，9點半過就鎖住6.11元漲停價位，漲停委買張數達3.4萬多張。

2025-09-01 10:23

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

00919配0.54元年化配息率逾10%　達人精算嗨喊「大哥沒有輸」

黃仁勳「閃電來台」幫川普傳話　施壓台積電加碼

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

台積電史上頭一遭！　囊括全球7成「晶圓代工」

印度靠攏中俄　謝金河：未來路只會更難走

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

貪得無厭！　川普想逼台積電分潤

續任不到5個月！兆豐投信總座突請辭

關稅底牌揭曉！全球經貿大洗牌　保德信投信：美股成長股仍是投資關鍵

