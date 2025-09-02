00961配息太香！配發0.048元年化配息率衝破6%　下半年受益人數、基金規模破表爆增居冠

▲投資人關注配息表現，高息題材持續吸引目光。（示意圖／pixabay）

記者錢雅慧／綜合報導

富蘭克林華美投信旗下採月配息、FT臺灣永續高息（00961）在1日公布上市之後第3次配息金額為0.048元，以當天收盤價8.96元計算，年化配息率衝6.4%；受惠於憑真配息底氣，統計00961自7月展開上市掛牌後首配息至今下半年數據來看，不論是基金規模、人數成長率居市場之冠，隨著此次配息出爐仍繳出不錯成績單，料仍是投資人心中最愛的台股ETF之一。

00961靠「高ROE＋月月有息」吸引愛息族成為市場寵兒。根據集保中心統計，在配息前受益人數約5000人，隨著配息出爐，年化配息率連2個月雙位數誘人水準，受益人數水漲船高，跳躍式成長，7月1日公布首配後，半個月人數破萬元大關，不到一個月時間衝破2萬人，8月只花三周時間再衝破3萬大關。

截至8月30日來到30432人，僅僅2個月大增逾490%，居台股ETF之冠，榮登人氣增幅冠軍。

不僅人數增幅居冠，基金規模成長速度也驚人，根據統計下半年00961規模增長速度高達599.16%，遠超過第二名的主動統一台股增長（00981A）的462.93%，以及排第三的主動群益台灣強棒（00982A）。

富蘭克林華美投信旗下ETF於9月1日公布最新配息資訊，除00961外，另有也是月配息「FT投資級債20+（00982B）」也將每股配發0.048元，年化配息率約為6%。

投資人若要參與00961與00982B此波配息，需注以下重要時程：

最後買進日：9月18日

除息交易日：9月19日

股息發放日：10月13 日