世芯-KY秒填息　飆漲逾3%重返4千元俱樂部

▲世芯KY。（圖／取自世芯KY官網）

記者高兆麟／台北報導

IC設計廠世芯-KY（3661）今（2）日除息，每股配發36.47896285元現金股利，開盤即秒填息，這也是世芯第11次除息當日填息達陣，且填息後持續走揚，開盤不到半小時已攻破4000元整數大關，最高漲140元至4020元。

世芯第二季營收91.44億元，季減12.79%、年減32.68%；毛利率20.64%，季減2.52個百分點、年增1.68個百分點；營益率12.59%，季減1.66個百分點、年增0.44個百分點；稅後純益13.23億元。上半年營收196.29億元，年減18.46%；毛利率21.99%，年增3.1個百分點；稅後純益27.87億元，年減1.07%，EPS達34.49元。

世芯-KY日前在法說會中指出，上半年營收下滑，主要因北美雲端客戶7奈米AI晶片生命週期在上半年結束，加上5奈米AI加速晶片需求不如預期，且3奈米設計定案收入遞延至第三季，導致毛利率低於原先預估。

世芯-KY也表示，在北美雲端客戶專案上已取得設計驗證，預計明年第一季末開始量產，今年也將開始認列2奈米專案的NRE收入，持續爭取雲端服務大型專案，另外，在車用領域，世芯-KY的ADAS晶片已獲終端客戶下單，預計明年起躋身公司三大收入來源之一，並同步啟動下一代車用晶片設計。