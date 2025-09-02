什麼工作寧餓死也不想再做？過來人點名「這行業」：沒把人當人看

▲原PO好奇，什麼工作做過一次就不想再做？（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

近日有網友在Threads發文詢問，「什麼工作是你曾經做過一次， 然後寧願餓死， 也不會再做的工作？」貼文引起廣大迴響，許多人分享自身經驗，其中服務業，特別是餐飲業被點名最多。

不少網友認為，餐飲業工時長、工作量大，但人力配置常常不足，「餐飲業，台灣的餐飲業根本沒把人當人看，超畸形的排班方式，還有下午穿插4個小時的休息時間，嘗試過一次就不做了」、「餐飲內場，來工作，還要被罵被嗆，工作的好心情都消失殆盡」、「廚房！之前只做4小時，中暑差點送醫院」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了餐飲，也有不少行業被點名是「人生一次就夠」的經驗，例如「美業呵呵，花一點錢就覺得要給5星級服務。」也有人回憶暑期去當搬家工人，直呼「累死」，還有人提到電訪工作，必須拿著電話簿一家一家打，不僅經常被掛電話、羞辱，若開發失敗還會被主管罵，就算成功也沒有獎金。

其中「第一線要面對客人的工作」被點名最多，正如網友說的：「工作通常都沒問題，有問題的都是人」。



更多鏡週刊報導

BTS V帥氣現身大聯盟 與大谷相見歡握手、擁抱微笑藏不住

詐騙新招！「有人用你證件領普發金」 警政署：這些流程100%是詐騙

曝王鶴棣10年女友！27分鐘爭吵全都錄 工作室回應了