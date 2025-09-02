散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲綠舞Villa年底前每週一至週四買一送一。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航運(5608)今年第二季轉虧為盈，單季歸屬母公司淨利2.17億元，EPS0.56元，讓上半年獲利3646.2萬元，EPS0.09元，由於市場運價月月高，7、8月平均日租較第二季三到四成，下半年估計會有更好表現，子公司綠舞國際觀光飯店也努力衝刺業績，暑假一結束就推出Villa買一送一大促銷。

四維航船隊都是中小型散裝船，巴拿馬型船第一季平均日租9591美元、第二季11,849美元、7月與8月均價15,488美元，較第二季增長30.71%，超輕便型船首季10,355美元、第二季12,160美元、7月與8月均價16,338美元，較第二季增長34.36%。

綠舞今年雖然還無法轉虧為盈，也努力開拓業務，8月首創「卡比巴拉躍湖號」滑索，以空中飛越新體驗吸引更多住客，今(2)日宣布即日起至12月30日限時推出「Chill Go Villa 買一贈一住房專案」，凡入住一晚即可再享一晚，或同一晚加贈一間房，讓旅客以超值價格暢遊宜蘭獨有的日式庭園Villa。

專案適用於週一至週四，無論是兩晚深度放鬆，還是與親友共享同遊時光，都能一次滿足；若選擇加價享用無菜單料理，更可享免服務費優惠，讓度假體驗更加升級。

該專案提供三大房型選擇，雙人入住可選「高級庭園Villa」或「豪華庭園Villa」，四人則可入住「豪華湖畔Villa」，獨攬開闊湖景。房價自29,000元起，獨立大空間帶來私密與舒適體驗，旅客可在專屬庭院享受靜謐時光，或於Villa專屬檜木浴缸中靜靜放鬆身心，細細品味難得的慢活假期。

▲綠舞提供多樣遊憩與住宿選擇。（圖／綠舞提供)

若想升級味蕾享受，更可加購館內板前無菜單料理，主廚嚴選當季食材，以創意手法呈現精緻和風饗宴，專案期間還享免服務費優惠。入住不僅有蝶舞咖啡廳兩日早餐與「微醺時光」宵夜，更能換穿日式經典浴衣暢遊園區，參加和菓子或手刷抹茶體驗(二選一)，親手感受道地日式風情。

園區同時規劃與水豚、梅花鹿、羊駝等動物的互動體驗，讓旅程療癒滿分；此外，房客還可加價150元(原價$250/人)體驗全新滑索設施，挑戰橫越湖面的飛馳快感，為假期留下難忘回憶。

